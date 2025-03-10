Altın yazmalı Tevrat ele geçirildi! 1.5 milyon dolara satacaklardı - Son Dakika
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Altın yazmalı Tevrat ele geçirildi! 1.5 milyon dolara satacaklardı

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İstanbul Eyüpsultan'da üç ayrı adrese düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait bin 200 yıllık 2 metre uzunluğunda, 15 santimetre genişliğinde deri üzerine altın yazma Tevrat, 550 adet Antik Yunan Pontus Amisos dönemine ait sikke ve 51 adet Bizans dönemine ait sikke ele geçirildi. Operasyonda Tevrat'ı 1.5 milyon dolara satmaya çalışan 3 şüpheli dahil toplam 6 kişi gözaltına alındı.

10.03.2025 10:30  Güncelleme: 11:48
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Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapan iki şebekeyi takibe aldı. Şüphelilerin ellerindeki tarihi eserleri yurtdışına satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaşan jandarma ekipleri harekete geçti. Hazırlıklarını tamamlayan jandarma 20 Şubat' Perşembe günü 3 ayrı adrese operasyon düzenledi.

TEVRATI 1.5 MİLYON DOLARA SATACAKLARMIŞ

Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise Roma dönemine ait bin 200 yıllık 2 metre uzunluğunda,15 santimetre genişliğinde deri üzerine altın yazma Tevrat, 2 adet tokmak, 1 adet muhafaza kutusu, 550 adet Antik Yunan Pontus Amisos dönemine ait sikke, 51 adet Bizans dönemine ait sikke, 15 adet obje ve 2 adet yüzük ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli ise ifadelerinin alınması ve adli işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin Tevrat'ı 1.5 milyon dolara satmaya çalıştıkları öğrenildi.

Yer: İstanbul! Üzeri saf aldın, 1.5 milyon dolara satacaklardı
Yer: İstanbul! Üzeri saf aldın, 1.5 milyon dolara satacaklardı
Yer: İstanbul! Üzeri saf aldın, 1.5 milyon dolara satacaklardı
Yer: İstanbul! Üzeri saf aldın, 1.5 milyon dolara satacaklardı
Yer: İstanbul! Üzeri saf aldın, 1.5 milyon dolara satacaklardı
Yer: İstanbul! Üzeri saf aldın, 1.5 milyon dolara satacaklardı
Yer: İstanbul! Üzeri saf aldın, 1.5 milyon dolara satacaklardı
Yer: İstanbul! Üzeri saf aldın, 1.5 milyon dolara satacaklardı
Yer: İstanbul! Üzeri saf aldın, 1.5 milyon dolara satacaklardı
Altın yazmalı Tevrat ele geçirildi! 1.5 milyon dolara satacaklardı
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Altın yazmalı Tevrat ele geçirildi! 1.5 milyon dolara satacaklardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • feyzi basatemür:
    yazık oldu okadar paraya şimdi orda boş beleş tutacaklar 24 6 Yanıtla
  • 124212421:
    kim tutacak yerini buldu 7 0 Yanıtla
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