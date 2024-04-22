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Eyüpsultan'da genç kadının oğlunun yanında vurulduğu olayla ilgili şok iddia

Kız kaçırma kavgasında vurulan kadının babası:

"Kızımın eniştesi Mert, arabasının anahtarlarını alıp kızımı bırakıp kaçıyor"

İSTANBUL - Eyüpsultan'da kız kaçırma kavgası sırasında oğlunun yanında kurşunların hedefi olan ve hayatını kaybeden Ada Nur Uzuner'in babası konuştu. Genç kadının babası Yusuf Uzuner, "Kızımın eniştesi, diğer damadım Mert arabasının anahtarlarını alıp kızımı bırakıp kaçıyor. Kızımı kimin vurduğu da meçhul. Suçlunun bulunmasını ve en büyük cezayı almasını istiyoruz" dedi.

Olay 20 Nisan'da saat 02.00 sıralarında Eyüpsultan İslambey Mahallesi'nde meydana gelmiş, iddiaya göre, S.U. isimli kadın "Azat" takma adı kullanan G.E. isimli şahıs tarafından kaçırılmış, yakınları, kadının kaçırıldığı adrese gitmişti. Bu sırada şüpheli şahsın silah ile ateş açınca karşı taraf da silahlarını çekmiş, sokakta çatışma çıkarken kavganın ortasında kalan Ada Nur Uzuner (19), kurşunların hedefi olmuştu. Öte yandan Ada Nur Uzuner'in, 3 yaşındaki oğluyla birlikte eniştesi Mert S.'nin otomobilinde bulunduğu, bu sırada yolda arkadaşlarıyla karşılaşan Mert S.'nin kaçırılan kadın için olay yerine gittikleri öne sürülmüştu. Oğlunun yanında kurşunların hedefi olan kadının olay yerinde yaralandığı, hastanede hayatını kaybettiği öğrenilmişti. Uzuner'in saldırı gerçekleşmeden 10 dakika önce sosyal medya hesabından oğlu ile birlikte şarkı söyleyerek kaydettiği videoyu paylaştığı görüldü. Anne Uzuner, cumartesi günü Gaziosmanpaşa Yenidoğan Camisi'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Yayla Mezarlığı'na defnedildi.

Talihsiz kadının babası konuştu

Ada Nur Uzuner'in babası Yusuf Uzuner'in "En kıymetli yavrum, göz bebeğim. Ben onları annesiz büyüttüm" şeklindeki feryatları yürekleri burktu. Baba Uzuner, yetkililerden suçluların en ağır şeklinde ceza almasını talep etti.

"Kızımı kimin vurduğu da meçhul"

Diğer damadının anahtarı arabanın üzerinde bırakıp kaçtığını iddia eden baba Yusuf Uzuner, "Kızım Bursa Mahallesi'nde bin TL alacağı için gidiyor. Parayı alıp dönerken damadım Mert'e 'bir yerde kavga var gel' diye telefon geliyor. Mert de kızımı alıp kavganın ortasına götürüyor. Kızım orada vuruluyor. Damadım Mert arabasının anahtarlarını alıp kızımı bırakıp kaçıyor. Kızımı kimin vurduğu da meçhul. Suçlunun bulunmasını ve en büyük cezayı almasını istiyoruz. Çocuğu kaldı. Zaten bakanı edeni yoktu, kendine zor bakıyordu. Tek başına kaldı. Yapanlar büyük bir ceza alsın" dedi.

"Birde ölüyü ortada bırakıp kaçmışlar"

Teyze Kader Kalkan ise "Biz hastanede ölüsünü gördük. Bu kızı biz büyüttük. Gariban insanlar. En ağır cezayı almasını istiyoruz. Kimin öldürdüğünün ortaya çıkmasını istiyoruz. Annesi öldüğünde çocuğu kucağındaydı. Onu oraya neden getirmişler. Orada ne işi varmış. Bir de ölüyü ortada bırakıp kaçmışlar. Arabanın anahtarı niye alınmış. Yarım saatten fazla kız orada can çekişmiş. Neden ambulans polis çağırıp hastaneye götürmediniz? Neden o kadar vakit kaybettirdiniz? O kızın o kavganın içinde tanımadığı insanlarla ne işi var? Vefat ettiğinde çocuğu da elindeydi" ifadelerini kullandı.