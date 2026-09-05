Eyüpsultan'da İSKİ'nin kazısı doğalgaz borusunu patlattı, ekipler sokağı şeritle kapattı - Son Dakika
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Eyüpsultan'da İSKİ'nin kazısı doğalgaz borusunu patlattı, ekipler sokağı şeritle kapattı

Eyüpsultan\'da İSKİ\'nin kazısı doğalgaz borusunu patlattı, ekipler sokağı şeritle kapattı
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İstanbul Eyüpsultan Rami Kışla Caddesi'nde İSKİ ekiplerinin kazı çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı. Çevreye yayılan gaz kokusu nedeniyle vatandaşlar panikle dışarı çıkarken, olay yerine sevk edilen ekipler gazı keserek boruyu onardı.

İstanbul Eyüpsultan'da, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekiplerinin çalışması sırasında doğalgaz hattı zarar gördü. Çevrede paniğe neden olan olay sonrası bölgeye sevk edilen ekipler gazın kesilmesinin ardından borunun onarma çalışması yaptı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Eyüpsultan Rami Kışla Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri, sokak üzerinde kazı çalışması yapmaya başladı. Kazı sırasında ekipleri binaya giden doğalgaz borusunu patlattı. Etrafa yoğun koku yayılırken, kokuyu alan vatandaşlar panikle dışarı fırladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Olay sonrası ekipler sokağı şeritle kapatarak güvenlik önlemi alırken, doğalgaz ekipleri ise gazı kesti. Gazın kesilmesinin ardından borunun onarma çalışması yapılmasının ardından çevrede yaşanan panik sona erdi.

Kaynak: İHA

Kışla Caddesi, Eyüpsultan, İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, İSKİ, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eyüpsultan'da İSKİ'nin kazısı doğalgaz borusunu patlattı, ekipler sokağı şeritle kapattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eyüpsultan'da İSKİ'nin kazısı doğalgaz borusunu patlattı, ekipler sokağı şeritle kapattı - Son Dakika
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