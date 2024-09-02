Eyüpsultan'da Seyir Halindeki Beton Mikseri Devrildi - Son Dakika
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Eyüpsultan'da Seyir Halindeki Beton Mikseri Devrildi

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İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde seyir halindeki bir beton mikseri sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza, Kemerburgaz Yolu Caddesi'nde sabah saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Yaralanan sürücü Ali Çam, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

02.09.2024 19:53
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Eyüpsultan'da seyir halindeki beton mikseri devrildi

İSTANBUL - İstanbul Eyüpsultan'da seyir halinde olan beton mikseri sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada şoför Ali Çam yaralandı.

Kaza, Eyüpsultan Kemerburgaz Yolu Caddesi'nde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Çam idaresindeki beton mikseri seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu yaralı olduğu belirtilen Ali Çam, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Eyüpsultan\'da Seyir Halindeki Beton Mikseri Devrildi
Kaynak: İHA

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