Eyüpsultan\'da yangın: Alevler 3 işyerine sıçradı

Eyüpsultan'da bulunan bir işyerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler iki iş yerine daha sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.