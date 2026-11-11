Eyüpsultan İslambey'de gecekonduda yangın çıktı, 1 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Eyüpsultan İslambey'de gecekonduda yangın çıktı, 1 kişi yaşamını yitirdi

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Eyüpsultan İslambey\'de gecekonduda yangın çıktı, 1 kişi yaşamını yitirdi
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Eyüpsultan İslambey\'de gecekonduda yangın çıktı, 1 kişi yaşamını yitirdi
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Eyüpsultan İslambey Mahallesi'nde gecekonduda 02.00 sıralarında çıkan yangında çatı tamamen çöktü ve 1 kişi hayatını kaybetti. Yangında hayatını kaybeden kişinin kağıt topladığı ve evden çıkamadığı öğrenildi; itfaiye yangını yaklaşık 2 saatte söndürdü.

Eyüpsultan'da gecekonduda yangın çıktı. Alevler binayı sararken, yangın sebebiyle çatı tamamen çöktü. Çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Yangın, 02.00 sıralarında Eyüpsultan İslambey Mahallesi Mehmet Ali Ağa Sokak'ta meydana geldi. Elektrik sobasından çıktığı iddia edilen yangın hızla büyüyerek bütün gecekonduyu sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangının şiddeti sebebiyle gecekondunun çatısı bir süre sonra tamamen çöktü. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çabası sonucunda yangın tamamen söndürüldü. Yangının sönmesinin ardından gecekonduda yaşadığı öğrenilen bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yangın yerine sevk edilen olay yeri inceleme ekiplerince gecekonduda çalışma yapıldı.

Yangın anında evden çıkamadı

Hayatını kaybeden kişinin kağıt topladığı ve bir süredir orada yaşadığı yangın anında ise evden çıkamadığı öğrenildi. Soğutma ve enkaz kaldırma çalışmalarının ardından hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Gecekonduda ise büyük çapta hasar meydana geldi. Yangına müdahale anları ve çatının çökmesi havadan görüntülendi. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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