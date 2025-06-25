Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı boşanıyor - Son Dakika
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Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı boşanıyor

Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı boşanıyor
25.06.2025 21:05
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Ünlü oyuncu Ezgi Mola ile işletmeci Mustafa Aksakallı çiftinden sevenlerini üzecek bir haber geldi. Mola, 2 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldıklarını açıkladı.

8 Mayıs 2023'te nikah masasına oturan oyuncu Ezgi Mola ile işletmeci Mustafa Aksallı çifti, 23 Kasım 2023 tarihinde de oğullarına kavuşmuştu.

Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı boşanıyor

Ünlü çift, Can adını verdikleri oğulları ile birlikte özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyordu.

Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı boşanıyor

2 YILLIK EVLİLİK SONA ERDİ

Son olarak Elif Engin ile Ahmet Emin Ahlatcı çiftinin düğününde görüntülenen Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı'dan sevenlerinin üzecek bir haber geldi.

Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı boşanıyor

Mola, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 2 yıllık evliliklerini noktalama kararı aldıklarını duyurdu.

Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı boşanıyor

"BİZDEN DUYMADIĞINIZ HİÇBİR ŞEYE İNANMAYIN"

Ezgi Mola, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "2 yıllık evliliğimizi sonlandırma kararı aldık. Birbirimize olan sevgimizin en güzel hediyesi Can, onunla en güzel şeyleri yaşayabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sürecin devamında dostluğumuz zarar vermeden, kırmadan, üzmeden birbirimizin yanında olacağız. Bizden duymadığınız hiçbir şeye inanmayın. Bu konuda hassasiyetinizi rica ediyoruz. Sevgiler"

Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı boşanıyor

Ezgi Mola, Evlilik, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı boşanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ae5114261:
    Hiç de umurumızda değil... 34 7 Yanıtla
  • Osman A:
    Ben ufacık çocuğa üzüldüm.Sizden bi cacık olmazdı zaten.Olan o ufacık çocuğa olur.Ana bi tarafta baba bi tarafta.Yazık çok yazık. 23 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    BOŞANSIN NE OLACAK KI 12 1 Yanıtla
  • Mert kursun :
    bunlarda normal bu kadının en az 9 evlilik boşanması haberi daha yaparsınız sonrası pert darulacize 8 0 Yanıtla
  • Gencay Ozcetin:
    EZGİ MOLA ABOOOWWW 4 0 Yanıtla
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