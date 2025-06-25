Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı boşanıyor

8 Mayıs 2023'te nikah masasına oturan oyuncu Ezgi Mola ile işletmeci Mustafa Aksallı çifti, 23 Kasım 2023 tarihinde de oğullarına kavuşmuştu.

Ünlü çift, Can adını verdikleri oğulları ile birlikte özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyordu.

2 YILLIK EVLİLİK SONA ERDİ

Son olarak Elif Engin ile Ahmet Emin Ahlatcı çiftinin düğününde görüntülenen Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı'dan sevenlerinin üzecek bir haber geldi.

Mola, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 2 yıllık evliliklerini noktalama kararı aldıklarını duyurdu.

"BİZDEN DUYMADIĞINIZ HİÇBİR ŞEYE İNANMAYIN"

Ezgi Mola, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "2 yıllık evliliğimizi sonlandırma kararı aldık. Birbirimize olan sevgimizin en güzel hediyesi Can, onunla en güzel şeyleri yaşayabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sürecin devamında dostluğumuz zarar vermeden, kırmadan, üzmeden birbirimizin yanında olacağız. Bizden duymadığınız hiçbir şeye inanmayın. Bu konuda hassasiyetinizi rica ediyoruz. Sevgiler"