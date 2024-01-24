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Fabrikanın boyahanesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Fabrikanın boyahanesinde çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir demir ve çelik fabrikasının boyahanesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, MG Demir ve Çelik Fabrikası'nda meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Olayda yaralanan olmazken, yangının neden çıktığı araştırılıyor.

24.01.2024 - 22:05,  Güncelleme: 22:07
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Fabrikanın boyahanesinde çıkan yangın söndürüldü

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir demir ve çelik fabrikasının boyahanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, İnönü Mahallesi Güzeller Organize Sanayi Bölgesi Mehmet Yıldırım Caddesi'ndeki MG Demir ve Çelik Fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın boyahanesinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri fark eden fabrika işçileri 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. ihbar üzerine adrese çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Ekipler fabrikada soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yaralanan kimsenin olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Fabrikanın boyahanesinde çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: İHA
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