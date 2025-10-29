Faciaya anbean şahit oldu! Söyledikleri kan donduran cinsten - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Faciaya anbean şahit oldu! Söyledikleri kan donduran cinsten

Faciaya anbean şahit oldu! Söyledikleri kan donduran cinsten
29.10.2025 19:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binada iki kişinin cansız bedenine ulaşılırken; binanın çöküşüne şahitlik eden Ahmet Durbaba, yaşadığı anları anlattı. Durbaba, ''Sonra bina üzerime doğru gelmeye başladı. Ben kaçtım 20 metre ileriye doğru. Bina peşimden yıkıldı yere'' diye konuştu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binada 5 kişilik aile enkaz altında kaldı. Şu ana kadar 2 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, bir kişi sağ kurtarıldı.

BİNANIN YIKILIŞINA ŞAHİT OLDU

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı binanın çöküşüne şahitlik eden Ahmet Durbaba, yaşadığı anları anlattı. Yıkılan binanın önünden ilk geçtiğinde herhangi bir ses duymadığını aktaran Durbaba, "Pastaneden çıktım, tam binanın hizasına geldim sesler gelmeye başladı" dedi.

ANLATTIKLARI KAN DONDURDU

Durbaba ayrıca "Önce kepenk açılma sesi zannettim. Binaya baktığımda sesler çoğaldı, artık beton sesleri de gelmeye başladı. Sonra bina üzerime doğru gelmeye başladı. Ben kaçtım 20 metre ileriye doğru. Bina peşimden yıkıldı yere." diye konuştu.

Durbaba, bina yıkıldıktan sonra içeriden herhangi bir ses duymadıklarını, enkazın başına gidip bağırdıklarını ancak ses alamadıklarını kaydetti.

Diğer katta oturanların olay anında köyde bulunduğunu aktaran Durbaba, "Arkadaşımız, tanıdığımız. Burada devamlı görüştüğümüz mahallemizin insanı. Çok iyi bir insandı böyle oldu. Tek temennimiz inşallah sağ olarak çıkarlar." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kocaeli, 3-sayfa, Gündem, Yaşam, Gebze, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Faciaya anbean şahit oldu! Söyledikleri kan donduran cinsten - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı Tek bir nedeni var Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
Fethiye’de Nadir Mammatus Bulutları Görüntülendi Fethiye'de Nadir Mammatus Bulutları Görüntülendi
Melissa Kasırgası, Jamaika’nın güneybatısını vurdu Melissa Kasırgası, Jamaika'nın güneybatısını vurdu
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten İsrail’in Gazze’ye saldırısına tepki AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Gazze'ye saldırısına tepki
Taksi şoförüne defalarca vurup küfürler savurdu Taksi şoförüne defalarca vurup küfürler savurdu
Kapıkule’de emekli polis tırda ölü bulundu Kapıkule'de emekli polis tırda ölü bulundu

19:30
Tasma taktığı kadını sokaklarda gezdirdi Kullandığı ifadeler de skandal
Tasma taktığı kadını sokaklarda gezdirdi! Kullandığı ifadeler de skandal
19:23
Tüm gözlerin çevrildiği yere Davutoğlu ve Babacan da geldi
Tüm gözlerin çevrildiği yere Davutoğlu ve Babacan da geldi
18:10
Şanlıurfa’da defin öncesi ’park’ kavgası: 9 yaralı
Şanlıurfa'da defin öncesi 'park' kavgası: 9 yaralı
16:42
Putin yeni ölümcül silahını tanıttı: O şehirler yaşanmaz hale gelir
Putin yeni ölümcül silahını tanıttı: O şehirler yaşanmaz hale gelir
16:40
Inter’in kalecisi Josep Martinez’e hapis şoku
Inter'in kalecisi Josep Martinez'e hapis şoku
14:05
Gebze’de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi sağ çıkarıldı
Gebze'de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi sağ çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2025 20:00:02. #.0.5#
SON DAKİKA: Faciaya anbean şahit oldu! Söyledikleri kan donduran cinsten - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.