Fatih Balat\'ta helikopter destekli asayiş uygulaması

Fatih Balat'ta polis ekiplerince helikopteri destekli asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri, Özel Harekat, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinden oluşan 150 kişilik ekip ile Balat'ta asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya havadan polis helikopteri de destek verdi. 150 kişilik polis ekibi sokak ve caddelerde şüpheli şahısların üst aramasını yapıp Genel Bilgi Taraması yaptı. - İSTANBUL