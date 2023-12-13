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Fatih Balat'ta helikopter destekli asayiş uygulaması - Son Dakika
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Fatih Balat'ta helikopter destekli asayiş uygulaması

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Balat'ta helikopter destekli olarak asayiş uygulaması gerçekleştirdi. 150 kişilik polis ekibi, sokak ve caddelerde şüpheli şahısların üst araması ve Genel Bilgi Taraması yaptı.

Fatih Balat\'ta helikopter destekli asayiş uygulaması
13.12.2023 - 18:23,
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Fatih Balat'ta polis ekiplerince helikopteri destekli asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri, Özel Harekat, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinden oluşan 150 kişilik ekip ile Balat'ta asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya havadan polis helikopteri de destek verdi. 150 kişilik polis ekibi sokak ve caddelerde şüpheli şahısların üst aramasını yapıp Genel Bilgi Taraması yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Fatih, Balat, Güvenlik, Operasyon, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fatih Balat'ta helikopter destekli asayiş uygulaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih Balat'ta helikopter destekli asayiş uygulaması - Son Dakika
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