Fatih'te iki grubun sokak kavgasında silahla vurulan 1 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Fatih'te iki grubun sokak kavgasında silahla vurulan 1 kişi hastaneye kaldırıldı

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Fatih\'te iki grubun sokak kavgasında silahla vurulan 1 kişi hastaneye kaldırıldı
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Fatih\'te iki grubun sokak kavgasında silahla vurulan 1 kişi hastaneye kaldırıldı
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İddiaya göre Fatih Şehremini'de saat 22.30 sıralarında iki grup arasında çıkan tartışma, sandalye ve sopalarla kavgaya dönüştü; silahla ateş açılması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken polis, kaçan şüpheliler için güvenlik kameralarını inceliyor.

Fatih'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Fatih Şehremini Mahallesi Kaygulu Baba Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafların sandalye ve sopalarla birbirlerine saldırdığı olayda, gruplardan birinin silahla ateş açması sonucu 1 kişi yaralandı. Olayın ardından şüpheliler kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan vatandaş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise olay yerinde yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA
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