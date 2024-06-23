Fatih'te öfkeli baba 7 yaşındaki çocuğu önce darp, sonra tehdit etmişti: Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı - Son Dakika
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Fatih'te öfkeli baba 7 yaşındaki çocuğu önce darp, sonra tehdit etmişti: Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Fatih'te bir parkta oynadıkları esnada bir çocuk ile kavga eden 7 yaşındaki çocuk, daha sonra gittiği bakkalda kavga ettiği çocuğun babası tarafından darp edilmişti. Polis ekipleri tarafından tespit edildikten sonra gözaltına alınan baba M.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

23.06.2024 15:38
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Fatih'te öfkeli baba 7 yaşındaki çocuğu önce darp, sonra tehdit etmişti: Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

İSTANBUL - Fatih'te bir parkta oynadıkları esnada bir çocuk ile kavga eden 7 yaşındaki çocuk, daha sonra gittiği bakkalda kavga ettiği çocuğun babası tarafından darp edilmişti. Polis ekipleri tarafından tespit edildikten sonra gözaltına alınan baba M.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fatih'te geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, 7 yaşındaki Bayram L., parkta oyun oynadığı esnada bir çocukla kavga etmiş, sonrasında markette kavga ettiği çocuğun babası M.B., tarafından önce darp edilip daha sonra tehdit edilmişti. Bunun üzerine harekete geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şahsın kimliğini tespit etti. Silivrikapı'da kaldığı adreste yakalanan baba gözaltına alındı.

Seni öldürürüm seni bıçaklarım" şeklinde tehditler savurmuştu

19 Haziran tarihinde meydana gelen olayda öfkeli baba burada önce çocuğa tokat atmış, daha sonrada 'Seni öldürürüm, seni bıçaklarım' şeklinde tehditler savurmuştu. Yaşanan olayda araya iş yeri sahibi girerek çocuğun darp edilmesini önlemiş, iş yeri içerisinde yaşanan o anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilmişti.

Öfkeli baba tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan baba M.B., daha sonra adliyeye sevk edildi. Öfkeli baba burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Kavga, Çocuk, Baba, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fatih'te öfkeli baba 7 yaşındaki çocuğu önce darp, sonra tehdit etmişti: Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı - Son Dakika

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