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Fatih Terim Fonu Dolandırıcılığı Davası Yarın Devam Ediyor - Son Dakika
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Fatih Terim Fonu Dolandırıcılığı Davası Yarın Devam Ediyor

Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimleri dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın yargılanmasına yarın İstanbul 41.Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. Erzan'ın, yüksek kar getirisi vaadiyle tanınmış futbolcuları ve diğer kişileri 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia ediliyor. İddianamede, Erzan hakkında 252 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Fatih Terim Fonu Dolandırıcılığı Davası Yarın Devam Ediyor
11.01.2024 - 11:27,
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Yüksek kar getirili "Fatih Terim Fonu" vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın yargılanmasına yarın İstanbul 41.Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.

Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 21 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü Seçil Erzan'ın yargılanmasına yarın İstanbul 41.Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 10.30'da devam edilecek.

Tutukluluk halinin devamına hükmedilmişti

20 Kasım 2023'de görülen 7 sanıklı davanın ilk duruşmasında sanıklar Seçil Erzan ile Ali Yörük'ün tutukluluk hallerinin devamına hükmedilirken, sanıklar Atilla Yörük ile Nazlı Can'ın mevcut delil durumu ve tutuklulukta kaldıkları süre de göz önüne alarak tahliyesine karar verilmişti.

Bazı müştekilerin duruşmaya gelmesi bekleniyor

Davanın ilk duruşmasının ara kararında mahkeme ayrıca, gelmeyen müştekiler Arda Turan, Selçuk İnan, Emre Belözoğlu, Buse Terim Bahçekapılı, Bülent Çeviker ve İsmail İbrahim Çağlar'ın hazır edilmesi için avukatlarına süre verilmesine hükmetmişti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, aralarında Buse Terim Bahçekapılı, Emre Belözoğlu, Emre Çolak, Fernando Muslera, Arda Turan, Selçuk İnan, Volkan Bahçekapılı'nın da bulunduğu 18 kişi 'müşteki' sıfatıyla yer alırken; Seçil Erzan, Ali Yörük, Asiye Öztürk, Atilla Yörük, Hüseyin Eligül, Kerem Can ve Nazlı Can'un bulunduğu 7 kişi ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Güven ilişkisine dayanarak parayı teslim etti, daha sonra Erzan'a ulaşamadı

Hazırlanan iddianamede, Denizbank'ın Levent Büyükdere Caddesi Şubesi müdürü olarak çalışan şüpheli Seçil Erzan'ın, müştekilerden Bülent Çeviker'den kişisel güven ilişkisine dayanarak 2 milyon dolar parayı değerlendirmesi amacıyla elden aldığı, 3 Nisan'da 3 milyon olarak iade edeceğini bildirdiği, bunun karşılığında da müşteriye yazılı bir evrak verildiği ancak şube müdürüne ulaşmaya çalışsa da ulaşamadığı anlatıldı. Şüpheli Erzan'a ulaşamayınca durumun bankaya bildirildiğinin aktarıldığı iddianamede, banka tarafından araştırma yapılmaya ve Seçil Erzan'a ulaşılmaya çalışıldığı ancak ulaşılamadığı, bu nedenlerden dolayı Erzan hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ve soruşturmaya başlandığı kaydedildi.

Kim ne kadar para yatırdı

İddianamede, müştekilerden Buse Terim Bahçekapılı'nın 190 bin Amerikan Doları verdiği, Emre Belözoğlu'nun bu fona para yatırması için bir kısmını Volkan Bahçekapılı ile göndermek suretiyle toplamda 4 milyon 292 bin doları şüpheli Erzan'a teslim ettiği, Fernando Muslera'nın 1 milyon 200 bin dolar teslim ettiği ancak şüpheli Erzan'ın bu paranın 700 binlik kısmını geri vererek 500 bin dolar dolandırdığı kaydedildi. Öte yandan şüpheli Erzan'ın Arda Turan'dan 13 milyon 900 bin dolar nakit elden para alıp sadece 6 milyon 400 bin doları fon getirisi olarak geri vermek suretiyle 7 milyon 500 bin dolandırdığı belirtildi. Şüphelinin Selçuk İnan'dan ise 3 milyon 685 bin dolar alıp bunun 2 milyon 150 binini fon getirisi olarak geri iade ederek toplamda 1 milyon 535 bin dolandırdığı kaydedildi.

Erzan hakkında istenen ceza 252 yıla yükseldi

18 müştekili iddianamede şüpheli Erzan'ın 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'özel belgede sahtecilik' suçlarından toplamda 66 yıldan 216 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Diğer 6 şüphelinin ise 3 yıl ile 65 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi. Daha sonra 3 mağdurun da eklenmesiyle müşteki sayısı 21'e yükselirken, Erzan hakkında istenen hapis cezası da 77 yıldan 252 yıla kadar yükseldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Emre Belözoğlu, Seçil Erzan, Arda Turan, Muslera, Dolandırıcılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fatih Terim Fonu Dolandırıcılığı Davası Yarın Devam Ediyor - Son Dakika


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