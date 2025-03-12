Fatma, bakıcılık yaptığı evin yakınında öldürülmüş - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Fatma, bakıcılık yaptığı evin yakınında öldürülmüş

Geniş Video İzle

İzmir'in Ödemiş ilçesinde eski sevgilisi Fatma Kara'yı sokak ortasında döverek öldüren Olgun Gacar, tutuklandı. Gacar'ın ifadesinde, alkol aldıktan sonra tartışmaya ve birbirlerine vurmaya başladıklarını, kendine hakim olamadığını belirtti. Fatma Kara'nın bir süre sonra yerde hareketsiz kalınca şüphelendiğini ifade etti.

12.03.2025 14:06  Güncelleme: 15:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Ödemiş ilçesinde konuşmak için buluşan Fatma Kara ile eski sevgilisi Olgun Gacar arasında bir süre sonra sokak ortasında tartışma çıktı.

DEFALARCA YERE VURDU

Tartışmanın büyümesi üzerine Olgun Gacar, Fatma Kara'nın başını defalarca yere vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerini yaptığı kontrolde Kara'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Fatma Kara'nın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, Olgun Gacar'ı gözaltına aldı.

Sevgilisini asfalta çarparak öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

GENÇ KIZ DAHA ÖNCE DE DÖVMÜŞ

Olgun Gacar'ın Fatma Kara'yı daha önce de darbettiği, bu nedenle verilen uzaklaştırma kararının bittiği ancak hakkında açılan davanın sürdüğü öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Olgun Gacar sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Fatma Kara ise memleketi Aydın'ın Köşk ilçesine götürülerek toprağa verildi.

'ALKOLLÜYDÜM' SAVUNMASI

Bu arada Olgun Gacar'ın ifadesi de ortaya çıktı. Alkollü olduklarını söyleyen Gacar'ın, "Alkol aldıktan sonra tartışmaya ve birbirimize vurmaya başladık. Kendime hakim olamadım. Fatma bir süre sonra yerde hareketsiz kalınca şüphelendim" dediği öğrenildi.

Sevgilisini asfalta çarparak öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

ÇOCUK BAKICILIĞI YAPIYORDU

Fatma Kara'nın, 2016 yılında annesini kanser sebebiyle kaybettiği öğrenildi. Daha önce çağrı merkezinde çalışan Kara'nın, bir süredir çocuk bakıcılığı yaptığı ve olayın da bu eve yakın bir noktada yaşandığı belirtildi.

Sevgilisini asfalta çarparak öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı
Fatma, bakıcılık yaptığı evin yakınında öldürülmüş
Kaynak: DHA

Fatma Kara, Fatma Bir, 3-sayfa, Ödemiş, Hakim, İzmir, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fatma, bakıcılık yaptığı evin yakınında öldürülmüş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polisin kafasını ezmeye çalışan şahsın annesinden pes dedirten sözler Polisin kafasını ezmeye çalışan şahsın annesinden pes dedirten sözler
MHP’den Bahçeli’nin “PKK’nın kurucu önderi“ ifadesine ilişkin ilk açıklama MHP'den Bahçeli'nin "PKK'nın kurucu önderi" ifadesine ilişkin ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEM Parti İmralı heyeti randevu isterse veririm Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEM Parti İmralı heyeti randevu isterse veririm
Eşi Sevcan’ı satırla öldüren caninin ilk ifadesi ortaya çıktı Eşi Sevcan'ı satırla öldüren caninin ilk ifadesi ortaya çıktı
Bu kişiler 4 bin TL’lik emekli bayram ikramiyesi alamayacak Bu kişiler 4 bin TL'lik emekli bayram ikramiyesi alamayacak
Ukrayna’nın ateşkesi kabul etmesinin ardından Trump’tan ilk açıklama Ukrayna'nın ateşkesi kabul etmesinin ardından Trump'tan ilk açıklama
Barcelona-Benfica maçında ilginç anlar: 2 kez iftar molası verildi Barcelona-Benfica maçında ilginç anlar: 2 kez iftar molası verildi
Niğde’de Orta Çağ dönemine ait mumya satmaya çalışan 6 kişi yakalandı Niğde'de Orta Çağ dönemine ait mumya satmaya çalışan 6 kişi yakalandı
ABD-Ukrayna zirvesinden ateşkes kararı çıktı ABD-Ukrayna zirvesinden ateşkes kararı çıktı
İstanbul Sözleşmesi tartışması çıktı, CHP’li milletvekilleri komisyonu terk etti İstanbul Sözleşmesi tartışması çıktı, CHP'li milletvekilleri komisyonu terk etti
Kuzey Irak’ın Erbil şehrinde 4.8 büyüklüğünde deprem Kuzey Irak'ın Erbil şehrinde 4.8 büyüklüğünde deprem
Galatasaray, ’’ırkçılık’’ krizinde Mourinho’yu destekleyen Drogba’nın doğum gününü kutlamadı Galatasaray, ''ırkçılık'' krizinde Mourinho'yu destekleyen Drogba'nın doğum gününü kutlamadı
Aracı arıza yapan vatandaş, yol kenarında insan kemikleri ve kafatası buldu Aracı arıza yapan vatandaş, yol kenarında insan kemikleri ve kafatası buldu

14:56 Polisin kafasını ezmeye çalışan şahsın annesinden pes dedirten sözler Polisin kafasını ezmeye çalışan şahsın annesinden pes dedirten sözler
13:42 MHP’den Bahçeli’nin “PKK’nın kurucu önderi“ ifadesine ilişkin ilk açıklama MHP'den Bahçeli'nin "PKK'nın kurucu önderi" ifadesine ilişkin ilk açıklama
12:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEM Parti İmralı heyeti randevu isterse veririm Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEM Parti İmralı heyeti randevu isterse veririm
12:50 Eşi Sevcan’ı satırla öldüren caninin ilk ifadesi ortaya çıktı Eşi Sevcan'ı satırla öldüren caninin ilk ifadesi ortaya çıktı
12:20 Bu kişiler 4 bin TL’lik emekli bayram ikramiyesi alamayacak Bu kişiler 4 bin TL'lik emekli bayram ikramiyesi alamayacak
22:19 Ukrayna’nın ateşkesi kabul etmesinin ardından Trump’tan ilk açıklama Ukrayna'nın ateşkesi kabul etmesinin ardından Trump'tan ilk açıklama
22:02 Barcelona-Benfica maçında ilginç anlar: 2 kez iftar molası verildi Barcelona-Benfica maçında ilginç anlar: 2 kez iftar molası verildi
21:51 Niğde’de Orta Çağ dönemine ait mumya satmaya çalışan 6 kişi yakalandı Niğde'de Orta Çağ dönemine ait mumya satmaya çalışan 6 kişi yakalandı
21:24 ABD-Ukrayna zirvesinden ateşkes kararı çıktı ABD-Ukrayna zirvesinden ateşkes kararı çıktı
21:15 İstanbul Sözleşmesi tartışması çıktı, CHP’li milletvekilleri komisyonu terk etti İstanbul Sözleşmesi tartışması çıktı, CHP'li milletvekilleri komisyonu terk etti
21:14 Kuzey Irak’ın Erbil şehrinde 4.8 büyüklüğünde deprem Kuzey Irak'ın Erbil şehrinde 4.8 büyüklüğünde deprem
21:03 Galatasaray, ’’ırkçılık’’ krizinde Mourinho’yu destekleyen Drogba’nın doğum gününü kutlamadı Galatasaray, ''ırkçılık'' krizinde Mourinho'yu destekleyen Drogba'nın doğum gününü kutlamadı
20:53 Aracı arıza yapan vatandaş, yol kenarında insan kemikleri ve kafatası buldu Aracı arıza yapan vatandaş, yol kenarında insan kemikleri ve kafatası buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2025 15:04:55. #7.12#
SON DAKİKA: Fatma, bakıcılık yaptığı evin yakınında öldürülmüş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.