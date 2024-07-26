Feci kazada ölen kardeşler defnedildi - Son Dakika
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Feci kazada ölen kardeşler defnedildi

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 11 yaşında çocuğun kullandığı traktörün çarpması sonucu hayatını kaybeden iki kız kardeş gözyaşları arasında defin edildi. Kazada yaralanan diğer çocuklar ise tedavi altına alındı.

26.07.2024 00:29
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Feci kazada ölen kardeşler defnedildi

MALATYA - Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 11 yaşında çocuğun kullandığı traktörün çarpması sonucu hayatını kaybeden iki kız kardeş gözyaşları arasında defin edildi.

Olay, dün 21.00 sıralarında Akçadağ ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Çatyol mevkiinde seyir halinde olan K.A. yönetimindeki 44 AEL 870 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında oynayan çocukların arasına daldı. Araç bir evin duvarına çarparak durabilirken, feci kazada 4 çocuk yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanelerde yapılan tüm müdahalelere rağmen Ada Yıldırım ve Zelal Yıldırım kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çocukların vefat ettiği haberini alan yakınları hastane acil servislerinde sinir krizi geçirirken, polis güvenlik önlemi aldı. İki çocuğun cenazeleri, hastanelerdeki işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yaralı G.Ş. ve A.K. adlı çocuklar ise Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Gözlem altında olan araç sürücüsü çocuk annesine teslim edilirken baba B.A.'nın gözaltına alındığı olayda iki kardeş adli tıptaki işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Cenazeleri Doğanşehir getirilen 2 çocuk burada gözyaşları arasında defin edildi.

Kaynak: İHA

Akçadağ, Malatya, Çocuk, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Feci kazada ölen kardeşler defnedildi - Son Dakika

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