Feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı! Minibüsün çarptığı motosikletli metrelerce böyle savruldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı! Minibüsün çarptığı motosikletli metrelerce böyle savruldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kros motosikletinin minibüs ile çarpışması sonucunda 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Kaza anı bir araç kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde minibüsün yaya geçidinden geçen motosiklete çarptığı ve gencin metrelerce sürüklendiği görülüyor.

24.02.2024 10:53  Güncelleme: 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kros motosikletinin minibüs ile çarpışması neticesinde 24 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği kaza kameraya yansıdı.

Kaza, 24 Şubat Cumartesi saat 14.30 sıralarında Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı sanayi ışıklar mevkiinde meydana geldi. Yaya geçidinden yolun karşısına geçen Recep Özdemir idaresindeki plakası takılı olmayan kros motosikletine, Y.E.D. hakimiyetindeki minibüs çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet ve sürücü yola savruldu. Kazayı fark eden diğer sürücüler ve çevredeki vatandaşlar yardıma giderken, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Recep Özdemir'e, ilk müdahaleyi o esnada kaza yerinden geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hasta Nakil Ambulansı'ndaki sağlık ekibi yaptı. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Recep Özdemir tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Recep Özdemir'in cenazesi, Başiskele ilçesi Vezirçiftliği Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Düzce'de toprağa verildi.

24 yaşındaki gencin can verdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Metrelerce sürüklenmiş

METRELERCE SAVRULUP SÜRÜKLENMİŞ

Öte yandan kaza anı bir araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; yaya geçidinden yolun karşısına geçen motosiklete, seyir halindeki minibüsün çarptığı görülüyor. Recep Özdemir'in çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulduğu ve sürüklendiği anlar da kaydedildi. Kazayı fark eden sürücülerinin ve hasta nakil ambulansının Özdemir'e yardıma gittiği de görüntülerde yer aldı.

24 yaşındaki gencin can verdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Metrelerce sürüklenmiş
24 yaşındaki gencin can verdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Metrelerce sürüklenmiş
24 yaşındaki gencin can verdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Metrelerce sürüklenmiş
Feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı! Minibüsün çarptığı motosikletli metrelerce böyle savruldu
Kaynak: İHA

Güvenlik, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı! Minibüsün çarptığı motosikletli metrelerce böyle savruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ramazan Gündoğan: Motosiklet kullanımı yasaklansın! 8 0 Yanıtla

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2024 14:12:21. #1.13#
SON DAKİKA: Feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı! Minibüsün çarptığı motosikletli metrelerce böyle savruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement