Fenomen Neşe Özkan, estetik ameliyat sonrası hayatını kaybetti

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Köfteci Yusuf\'un ardından bir büyük skandal daha

Instagram fenomeni Neşe Özkan'ın, karın germe ve meme küçültme ameliyatı esnasında kalbinin durduğu iddia edildi. Ameliyat sonrası yaşanan komplikasyon sonucu 28 yaşındaki fenomen hayatını kaybetti.

İki çocuk annesi Özkan, geçtiğimiz şubat ayında "Gelin Evi" isimli televizyon programına katılarak tanınmıştı.

SON PAYLAŞIM

Instagram'da 124 bin takipçisi olan fenomenin operasyon için hastaneye yatmadan önce hesabından yaptığı son paylaşım dikkat çekti. Özkan, Bergen'in bir şarkısını seslendirerek duygusal bir hikaye paylaşmıştı.