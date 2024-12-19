Fenomen Neşe Özkan, estetik ameliyat sonrası hayatını kaybetti - Son Dakika
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Fenomen Neşe Özkan, estetik ameliyat sonrası hayatını kaybetti

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Gelin Evi programıyla tanınan sosyal medya fenomeni Neşe Özkan, geçirdiği estetik operasyon sonrası hayatını kaybetti. Özkan'ın karın germe ve meme küçültme ameliyatı sırasında kalbinin durduğu belirtildi.

19.12.2024 11:22  Güncelleme: 11:32
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Instagram fenomeni Neşe Özkan'ın, karın germe ve meme küçültme ameliyatı esnasında kalbinin durduğu iddia edildi. Ameliyat sonrası yaşanan komplikasyon sonucu 28 yaşındaki fenomen hayatını kaybetti.

Fenomen Neşe Özkan, estetik ameliyat sonrası hayatını kaybetti

İki çocuk annesi Özkan, geçtiğimiz şubat ayında "Gelin Evi" isimli televizyon programına katılarak tanınmıştı.

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Instagram'da 124 bin takipçisi olan fenomenin operasyon için hastaneye yatmadan önce hesabından yaptığı son paylaşım dikkat çekti. Özkan, Bergen'in bir şarkısını seslendirerek duygusal bir hikaye paylaşmıştı.

Fenomen Neşe Özkan, estetik ameliyat sonrası hayatını kaybetti
Fenomen Neşe Özkan, estetik ameliyat sonrası hayatını kaybetti

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Son Dakika 3.Sayfa Fenomen Neşe Özkan, estetik ameliyat sonrası hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Trabzon:
    ALLAHIN VERDİĞİ ÖZELLİKLERE YARATTIĞI ŞEKLE ŞEMALE RAZI GELECEKSİN KARDEŞİM...KİMSE SINIRLARI ZORLAMASIN 90 6 Yanıtla
    M M:
    Ne zırvalıyosun 0 0
    Önder null:
    ya bi git ya allah bilir sen ne ye benziyorsunuda. 0 0
  • Kemsl:
    Bu sosyal medyacilar kendilerini ne sanıyorlar. kültürsüz,kitaptan uzak,kapitalizmin çöpleri..! 71 1 Yanıtla
  • Seyithan Koç:
    ALLAHA secde edin ölüm var ölüm bırakın günahları pislik hayatı para mal mülk şöhret hepsi cöptür cöp her kes ALLAHA hesap verecek ALLAHIN azabı cok şiddetlidir 41 4 Yanıtla
    HÜSEYİN ARSLAN:
    eyvallah da ne alaka şimdi 0 0
  • Ali :
    Kendim ettim kendim buldum. Allahin verdigi güzelligi begenmeyenlerin sonu. 35 4 Yanıtla
  • İshak Klein:
    Yazık olmuş, Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah 26 8 Yanıtla
  • Mehmet emin Bakan:
    Azrail bile tanıyamamış. O yüzden canını almış. 16 10 Yanıtla
  • erkan zengin:
    üzelmedim iyi olmuş 7 16 Yanıtla
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