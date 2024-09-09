Fenomen Özlem Öz\'ün Narin\'in ardından yayınladığı video tepki çekti

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"Bilip de söylemememiz gereken şeyler var"

Paylaşımlarından ve gösterişli hayatlarından dolayı Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında 5 ayrı suçtan soruşturma başlatılarak mal varlıklarına el konulan sosyal medya fenomeni Özlem Öz, kaybının 19. gününde cansız bedeni bulunan Narin'le ilgili yaptığı paylaşımla tepki çekti.

KIZIYLA ÇEKTİĞİ VİDEOYU PAYLAŞTI

Zaman zaman yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Özlem Öz, Türkiye'nin konuştuğu Narin'in ölümüne de sessiz kalmadı. İlk paylaşımlarında üzüntüsünü dile getiren Öz'ün daha sonra kızının okula başladığını gösterdiği bir videoyu yayınlayarak "Narin bugün hayatta olsaydı okula başlayacaktı" notunu düştü. Özlem Öz'ün paylaşımı kısa sürede tepki çekti ve "Çocuk üzerinden prim kasmaya çalışıyorsun" yorumları yağdı.