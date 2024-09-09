Fenomen Özlem Öz'ün Narin'in ardından yayınladığı video tepki çekti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Fenomen Özlem Öz'ün Narin'in ardından yayınladığı video tepki çekti

Geniş Video İzle

Daha önce fenomenlere yapılan soruşturmada günlerce konuşulan fenomen Özlem Öz'ün ölümüyle Türkiye'yi kahreden Narin Güran'la ilgili yayınladığı bir video tepki çekti. Kızıyla birlikte okulların açılacağına dair bir video yayınlayan Öz'e "Çocuk üzerinden bile prim kasıyorsunuz yazık" yorumu yapıldı.

09.09.2024 15:27  Güncelleme: 15:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Paylaşımlarından ve gösterişli hayatlarından dolayı Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında 5 ayrı suçtan soruşturma başlatılarak mal varlıklarına el konulan sosyal medya fenomeni Özlem Öz, kaybının 19. gününde cansız bedeni bulunan Narin'le ilgili yaptığı paylaşımla tepki çekti.

KIZIYLA ÇEKTİĞİ VİDEOYU PAYLAŞTI

Zaman zaman yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Özlem Öz, Türkiye'nin konuştuğu Narin'in ölümüne de sessiz kalmadı. İlk paylaşımlarında üzüntüsünü dile getiren Öz'ün daha sonra kızının okula başladığını gösterdiği bir videoyu yayınlayarak "Narin bugün hayatta olsaydı okula başlayacaktı" notunu düştü. Özlem Öz'ün paylaşımı kısa sürede tepki çekti ve "Çocuk üzerinden prim kasmaya çalışıyorsun" yorumları yağdı.

Fenomen Özlem Öz'ün Narin'in ardından yayınladığı video tepki çekti
Fenomen Özlem Öz'ün Narin'in ardından yayınladığı video tepki çekti
Fenomen Özlem Öz'ün Narin'in ardından yayınladığı video tepki çekti
Fenomen Özlem Öz\'ün Narin\'in ardından yayınladığı video tepki çekti

Sosyal Medya, Özlem Öz, Türkiye, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fenomen Özlem Öz'ün Narin'in ardından yayınladığı video tepki çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Çelikk: Show Yapma Zamanı Değil 8 0 Yanıtla
  • serkan keskin: kizi daha bu yasta videolara alistirmis, ezberletmis. herkes cocuk yapamasa keske iq ortalamamiz maymunun bir ustu.. 1 0 Yanıtla

15:51 Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı İşte Narin’in cansız bedenini dereye taşıyan o araç Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı! İşte Narin'in cansız bedenini dereye taşıyan o araç
14:50 Gizli tanığın itirafları sonrası Narin’in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü Gizli tanığın itirafları sonrası Narin'in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü
14:22 Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin’in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin'in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti
13:13 Narin Güran’ın cenazesinde büyük rezalet Başrolde AK Partili vekil var Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var
12:20 Kiralık ilanını görüp ev sahibini aradı, fiyatı duyunca çılgına döndü Kiralık ilanını görüp ev sahibini aradı, fiyatı duyunca çılgına döndü
08:50 Dinlene dinlene gol attılar Galatasaray’dan hazırlık maçında farklı tarife Dinlene dinlene gol attılar! Galatasaray'dan hazırlık maçında farklı tarife
08:41 Günlerce aileyle yayın yapmıştı Didem Arslan Yılmaz’ın çıkışı büyük ses getirecek Günlerce aileyle yayın yapmıştı! Didem Arslan Yılmaz'ın çıkışı büyük ses getirecek
08:30 Josef de Souza’yı silah çekip soydular Josef de Souza'yı silah çekip soydular
08:11 Hakimden amca Salim Güran’a olay soru: Narin senin kızın mıydı Hakimden amca Salim Güran'a olay soru: Narin senin kızın mıydı?
07:55 MasterChef Türkiye’de eleme heyecanı Zeynep yarışmaya veda etti MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı! Zeynep yarışmaya veda etti
07:20 Narin’e ait DNA tespit edilmişti Amcanın otomobili jandarma tarafından yeniden incelenmeye alındı Narin'e ait DNA tespit edilmişti! Amcanın otomobili jandarma tarafından yeniden incelenmeye alındı
01:54 Tunceli’de 4 askerimiz şehit oldu Şehit Büyükçaylı’nın eşi bu akşam doğum yapmış Tunceli'de 4 askerimiz şehit oldu! Şehit Büyükçaylı'nın eşi bu akşam doğum yapmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2024 16:01:15. #1.11#
SON DAKİKA: Fenomen Özlem Öz'ün Narin'in ardından yayınladığı video tepki çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement