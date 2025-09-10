Kemalettin Gülen\'e Hapis Cezası

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) ölen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in kuzeni Kemalettin Gülen'in, sosyal medyadan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı iddiasıyla yargılandığı davanın duruşması görüldü.

CEZALARDA TAKDİR İNDİRİMİ UYGULANMADI

İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada karar açıklandı. Mahkeme kararında Kemalettin Gülen'in 'Cumhurbaşkanına zincirleme şekilde hakaret' suçundan 1 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Sanık Gülen'in 'Atatürk'ün hatırasına hakaret' suçundan ise 1 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmedildi. Verilen cezalarda herhangi bir takdiri indirim uygulanmazken, Gülen'in bu dosya kapsamında 'yurt dışına çıkmamak' adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verildi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan sanal devriye faaliyetleri esnasında, şüpheli Kemalettin Gülen'in sosyal medyada suç içerikli paylaşımlarda bulunduğunun tespiti üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

Hazırlanan iddianamede, Gülen'in kullanmış olduğu sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı, ayrıca Mustafa Kemal Atatürk hakkında da "Putatürk" ve "Sabetayist dönme Kamal" ifadelerini kullandığı, böylece Atatürk'ün hatırasına da hakaret ettiği, dolayısıyla ifadelerin düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği kaydedildi.

Sanık Gülen'in savunmasına da yer verilen iddianamede, söz konusu paylaşımların yapıldığı sosyal medya hesabının kendisine ait olmadığını, paylaşımları kendisinin yapmadığını, bu paylaşımları ve hesapları ilk defa gördüğünü ve üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söylediği aktarıldı. Hazırlanan iddianamede şüpheli Kemalettin Gülen'in 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' ve zincirleme şekilde 'Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret' suçlarından toplamda 2 yıl 11 aydan 12 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.