Kemalettin Gülen'e Hapis Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Kemalettin Gülen'e Hapis Cezası

Kemalettin Gülen\'e Hapis Cezası
10.09.2025 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de ölen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kuzeni Kemalettin Gülen'in sosyal medyadan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada karar açıklandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) ölen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in kuzeni Kemalettin Gülen'in, sosyal medyadan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı iddiasıyla yargılandığı davanın duruşması görüldü.

CEZALARDA TAKDİR İNDİRİMİ UYGULANMADI

İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada karar açıklandı. Mahkeme kararında Kemalettin Gülen'in 'Cumhurbaşkanına zincirleme şekilde hakaret' suçundan 1 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Sanık Gülen'in 'Atatürk'ün hatırasına hakaret' suçundan ise 1 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmedildi. Verilen cezalarda herhangi bir takdiri indirim uygulanmazken, Gülen'in bu dosya kapsamında 'yurt dışına çıkmamak' adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verildi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan sanal devriye faaliyetleri esnasında, şüpheli Kemalettin Gülen'in sosyal medyada suç içerikli paylaşımlarda bulunduğunun tespiti üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

Hazırlanan iddianamede, Gülen'in kullanmış olduğu sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı, ayrıca Mustafa Kemal Atatürk hakkında da "Putatürk" ve "Sabetayist dönme Kamal" ifadelerini kullandığı, böylece Atatürk'ün hatırasına da hakaret ettiği, dolayısıyla ifadelerin düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği kaydedildi.

Sanık Gülen'in savunmasına da yer verilen iddianamede, söz konusu paylaşımların yapıldığı sosyal medya hesabının kendisine ait olmadığını, paylaşımları kendisinin yapmadığını, bu paylaşımları ve hesapları ilk defa gördüğünü ve üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söylediği aktarıldı. Hazırlanan iddianamede şüpheli Kemalettin Gülen'in 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' ve zincirleme şekilde 'Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret' suçlarından toplamda 2 yıl 11 aydan 12 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk, Recep Tayyip Erdoğan, Sosyal Medya, istanbul, Politika, 3-sayfa, Medya, Hukuk, Hakim, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kemalettin Gülen'e Hapis Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aracının arkasına yazdığı yazıyla kızının doğum gününü tüm şehre kutlattı Aracının arkasına yazdığı yazıyla kızının doğum gününü tüm şehre kutlattı
Şevval Şahin, sevgilisinin başını yaktı Resmi araçla gece gezmesine soruşturma Şevval Şahin, sevgilisinin başını yaktı! Resmi araçla gece gezmesine soruşturma
İsrail’den Türkiye’ye küstah tehdit: Doha’ya saldıran Ankara’ya da saldırabilir İsrail'den Türkiye'ye küstah tehdit: Doha'ya saldıran Ankara'ya da saldırabilir
Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında 680 gün sonra bir ilki başarmak istiyor Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında 680 gün sonra bir ilki başarmak istiyor
Cengiz Ünder transferinin perde arkası ortaya çıktı Cengiz Ünder transferinin perde arkası ortaya çıktı
İsrail’in Katar’daki saldırısında 5 Hamas üyesi hayatını kaybetti İsrail'in Katar'daki saldırısında 5 Hamas üyesi hayatını kaybetti

16:23
Ev almak için altın bozdurmaya gitti, kuyumcudan aldığı cevapla şoke oldu
Ev almak için altın bozdurmaya gitti, kuyumcudan aldığı cevapla şoke oldu
16:22
Fatih Terim’e milli takım sürprizi
Fatih Terim'e milli takım sürprizi
15:51
Z kuşağının yakıp yıktığı Nepal’de politikacılar helikopterle tahliye ediliyor
Z kuşağının yakıp yıktığı Nepal'de politikacılar helikopterle tahliye ediliyor
14:59
Annesi ve üvey kardeşini öldüren genç cinayetin nedenini bu sözlerle anlattı
Annesi ve üvey kardeşini öldüren genç cinayetin nedenini bu sözlerle anlattı
14:52
5 yaşındaki kız çocuğu dehşet anlarını anlattı: Babam tuttu, dedem de annemi kesti
5 yaşındaki kız çocuğu dehşet anlarını anlattı: Babam tuttu, dedem de annemi kesti
14:13
“Haftada 4 gün mesai“ için düğmeye basıldı: İlk etapta kamu kurumlarında denenecek
"Haftada 4 gün mesai" için düğmeye basıldı: İlk etapta kamu kurumlarında denenecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2025 17:07:01. #7.12#
SON DAKİKA: Kemalettin Gülen'e Hapis Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.