FETÖ elebaşının ölümü sonrası yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler - Son Dakika
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FETÖ elebaşının ölümü sonrası yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler

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FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümü sonrasında terör örgütünde yaşanacaklar merak konusu. Teröristbaşı Gülen'in yerine geçecek isme ABD'nin karar vereceği konuşulurken, bu isimlerin başında terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden Mustafa Özcan'ın geldiği iddia ediliyor.

21.10.2024 10:35
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Pensilvanya'da yaşayan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen tedavi gördüğü hastanede öldü. Gülen'in yeğeni ve terör örgütüne yakınlığıyla bilinen hesaplar ölüm haberini doğruladı.

15 Temmuz hain darbe girişimin 1 numaralı ismi terörist elebaşı Fetullah Gülen hakkında son dönemde sık sık öldüğüne dair iddialar servis ediliyordu. Gülen'in ciddi sağlık problemleri yaşaması, örgütün içindeki karışıklık ve koltuk kavgaları ise bu süreçte iyice ayyuka çıkmış durumdaydı.

TERÖR ÖRGÜTÜ PARÇALANMAK ÜZERE

Teröristbaşı Gülen'in ölümüyle gözler bundan sonra ne olacağına çevrildi. Parayı kimin yöneteceğine karar veremeyen örgütün parçalanmak üzere olduğu öğrenilirken para akışının yanında taşınmaz mallar yani gayrimenkullerin de bulunduğu ortaya çıktı.

FETÖ elebaşının ölümü sonrası yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler

"KAVGA İYİDEN İYİYE BÜYÜYECEK"

CNN canlı yayınında konuyu değerlendiren Hande Fırat, "Sadece Afrika'daki okullardan yıllık 200-250 milyon dolarlık para akışı var. Dolayısı ile başta ABD ve Avrupa ekipleri kendi aralarında ciddi bir kavga içinde bu paranın başına geçmek için. Önümüzdeki günlerde bu kavganın hangi boyuta ulaşacağını göreceğiz. Avrupa da, ABD ekibi de yönetime geçmeyi çok istiyor. Bu örgütün ipleri ABD ve birden fazla istihbarat örgütlerinin elinde. Söz konusu istihbarat örgütleri Gülen'in bu kadar yıldır ağırlandığı ABD, örgütün başına kimin geçeceği konusunda karar verici olacaktır.

Her terör örgütünün bir kullanma süresi vardır, o kullanma süresi sona erdiyse ABD tarafından örgüt dağıtılabilir. Eğer bu kavga sürer, bu kavgaya çeşitli istihbarat örgütleri CIA gibi destek vermezse, birini görevlendirmezlerse bu kavganın devam edeceği ve büyüyeceği ortada."

KARARI ABD VERECEK

Elebaşı Gülen'in ölümü sonrasında ilk olarak yerine kimin geçeceği merak konusu olurken ABD'nin karar vereceği bilinse de teröristbaşının yerine geçebilecek birkaç isim konuşuluyor.

FETÖ elebaşının ölümü sonrası yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler

ELEBAŞININ YERİNE KİM GEÇECEK?

Bunlardan biri Mustafa Özcan. Özcan; terör örgütünün sözde İstanbul ve Balkan ülkeleri imamlığı, ardından "hususi hizmetler" kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem imamlığını yaptı.

FETÖ elebaşının ölümü sonrası yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler

Bir diğer isim ise Gülen'in sırdaşı olarak bilinen İsmail Büyükçelebi. FETÖ içinde üst düzey sorumlu yönetici imam olarak uzun yıllar faaliyet yürüten Büyükçelebi, örgütte "Büyük Abi" olarak tanınıyor. Bu isimlerin dışında Cevdet Türkyolu ve Osman Şimşek'in de isimleri anılıyor.

FETÖ elebaşının ölümü sonrası yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler
FETÖ elebaşının ölümü sonrası yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler

Mustafa Özcan, Politika, 3-sayfa, Güncel, Terör, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa FETÖ elebaşının ölümü sonrası yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Murat Çevre:
    Soyun kurusun ABD 180 3 Yanıtla
  • Emin Erol:
    dursun Özbek geçsin daha iyi olur 84 54 Yanıtla
  • Kartal:
    kararı mossad verecek 86 7 Yanıtla
  • soner yavuz:
    türkiyede meclisteki uzantıları ne yapacak acaba takip etmek lazım bunları halen içimizde bu hainler mecliste oturanlarda vardır bir gecede bunlar biranda döndüler ama ben döndüklerini zannetmiyorum bu hainler halen bu ülkede vekil maaşı alanlar var 53 4 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    ERDUAN geçicek Erduaaan 14 26 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Bakın şimdi, haberin içindeki başlığa kararı ABD verecek,ne demek?Bizim sıkıntımız ,Fetö değil!Fetönün ölmesi hiç bir şeyi değiştirmeyecek...Bizim esas düşmanımız ABD içimizden dışımızdan yetiştirfiği hainleri ihtiyaç duyduğu zaman bize karşı kullanmasıdır.Bizim millet olarak dikkat etmemiz gereken nokta ABD nın ta kendisi.Fetö ölür yerine metö gelir... 31 1 Yanıtla
  • Kemsl:
    Abdullah Gül Ali Babacan Ahmet Davutoglu 24 7 Yanıtla
  • Poyraz Çınar:
    İsmail kartal uygundur 6 18 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    başka bı it geçecek, 21 2 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    CIA kimi isterse o basa gecer 5 1 Yanıtla
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