FETÖ elebaşının ölümü sonrası yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler

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Bu kez de basına sataştı

Pensilvanya'da yaşayan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen tedavi gördüğü hastanede öldü. Gülen'in yeğeni ve terör örgütüne yakınlığıyla bilinen hesaplar ölüm haberini doğruladı.

15 Temmuz hain darbe girişimin 1 numaralı ismi terörist elebaşı Fetullah Gülen hakkında son dönemde sık sık öldüğüne dair iddialar servis ediliyordu. Gülen'in ciddi sağlık problemleri yaşaması, örgütün içindeki karışıklık ve koltuk kavgaları ise bu süreçte iyice ayyuka çıkmış durumdaydı.

TERÖR ÖRGÜTÜ PARÇALANMAK ÜZERE

Teröristbaşı Gülen'in ölümüyle gözler bundan sonra ne olacağına çevrildi. Parayı kimin yöneteceğine karar veremeyen örgütün parçalanmak üzere olduğu öğrenilirken para akışının yanında taşınmaz mallar yani gayrimenkullerin de bulunduğu ortaya çıktı.

"KAVGA İYİDEN İYİYE BÜYÜYECEK"

CNN canlı yayınında konuyu değerlendiren Hande Fırat, "Sadece Afrika'daki okullardan yıllık 200-250 milyon dolarlık para akışı var. Dolayısı ile başta ABD ve Avrupa ekipleri kendi aralarında ciddi bir kavga içinde bu paranın başına geçmek için. Önümüzdeki günlerde bu kavganın hangi boyuta ulaşacağını göreceğiz. Avrupa da, ABD ekibi de yönetime geçmeyi çok istiyor. Bu örgütün ipleri ABD ve birden fazla istihbarat örgütlerinin elinde. Söz konusu istihbarat örgütleri Gülen'in bu kadar yıldır ağırlandığı ABD, örgütün başına kimin geçeceği konusunda karar verici olacaktır.

Her terör örgütünün bir kullanma süresi vardır, o kullanma süresi sona erdiyse ABD tarafından örgüt dağıtılabilir. Eğer bu kavga sürer, bu kavgaya çeşitli istihbarat örgütleri CIA gibi destek vermezse, birini görevlendirmezlerse bu kavganın devam edeceği ve büyüyeceği ortada."

KARARI ABD VERECEK

Elebaşı Gülen'in ölümü sonrasında ilk olarak yerine kimin geçeceği merak konusu olurken ABD'nin karar vereceği bilinse de teröristbaşının yerine geçebilecek birkaç isim konuşuluyor.

ELEBAŞININ YERİNE KİM GEÇECEK?

Bunlardan biri Mustafa Özcan. Özcan; terör örgütünün sözde İstanbul ve Balkan ülkeleri imamlığı, ardından "hususi hizmetler" kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem imamlığını yaptı.

Bir diğer isim ise Gülen'in sırdaşı olarak bilinen İsmail Büyükçelebi. FETÖ içinde üst düzey sorumlu yönetici imam olarak uzun yıllar faaliyet yürüten Büyükçelebi, örgütte "Büyük Abi" olarak tanınıyor. Bu isimlerin dışında Cevdet Türkyolu ve Osman Şimşek'in de isimleri anılıyor.