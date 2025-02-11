FETÖ/PDY\'ye Yönelik Gözaltılar

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) çalışma evlerine yönelik, örgüt ile irtibat ve iltisaklarına dair çeşitli deliller bulunan 1'i sivil, 5'i aktif kamu çalışanı olmak üzere 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar çerçevesinde ByLock yüklü hatların kullanıldığı ve çalışma evlerinde kaldıkları tespit edilen, ayrıca FETÖ/PDY ile irtibat ve iltisaklarına dair çeşitli deliller bulunan 5'i aktif kamu çalışanı, 1'i sivil olmak üzere toplam 6 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Şüphelilerin, Ankara merkezli 4 ilde bugün itibarıyla gözaltına alınmasına karar verildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, şüphelilerin yakalanması ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - ANKARA