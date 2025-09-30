Filipinler'de 6.9 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
Filipinler'de 6.9 Büyüklüğünde Deprem

30.09.2025 18:04
Filipinler'de 6.9 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı yapıldı, can kaybı henüz bilinmiyor.

Güney Doğu Asya bir kez daha büyük bir deprem ile sarsıldı.

Filipinler'de, 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin Bohol Adası'nda bulunan Calape kentinin 11 kilometre güneydoğusunda 10 kilometre derinlikte meydana geldiğini belirtti.

TSUNAMİ UYARISI

Deprem sonrası tsunami uyarısı yapılırken, can ve mal kaybı henüz bilinmiyor.

DEPREME CANLI YAYINDA YAKALANDI

Sam Pepper adlı sosyal medya fenomeni depreme canlı yayın yaptığı sırada yakalandı. Deprem anını anbean kayıt altına alan fenomen, hızla bulunduğu yeri diğer kişilerle birlikte terk etti.

Kaynak: İHA

Deprem

SON DAKİKA: Filipinler'de 6.9 Büyüklüğünde Deprem
