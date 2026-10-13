Filistin Sağlık Bakanlığı Gazze'de 7 Ekim 2023'ten beri 74 bin 389 sivil öldü dedi - Son Dakika
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Filistin Sağlık Bakanlığı Gazze'de 7 Ekim 2023'ten beri 74 bin 389 sivil öldü dedi

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Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de ölen sivillerin sayısının 74 bin 389'a yükseldiğini bildirdi. Bakanlık, son 24 saatte 2 sivilin öldüğünü, 7 sivilin yaralandığını, 10 Ekim 2025'te başlayan ateşkesten bu yana can kaybının bin 498'e ulaştığını aktardı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 74 bin 389'a yükseldiğini bildirdi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin son 24 saat içinde düzenlediği saldırılarda 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 7 sivilin de yaralandığını bildirdi. Bakanlık, 3 sivilin daha önceki saldırılarda aldıkları yaralar nedeniyle öldüğünü, 2 sivilin cansız bedeninin de enkaz altından çıkarıldığını aktardı.

Bakanlık açıklamasında, son saldırılarla birlikte ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana ölenlerin sayısının bin 498'e yükseldiği kaydedilirken, enkaz altından çıkarılanların sayısının 838'e, yaralı sayısının da 5 bin 306'ya ulaştığı ifade edildi.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden sivillerin toplam sayısının da 74 bin 389'a yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 175 bin 423'e ulaştığı aktarıldı.

Kaynak: İHA
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