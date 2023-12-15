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Filistinliler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasının başlamasından bu yana çatışmaların gölgesinde 10'uncu cuma namazını kıldı - Son Dakika
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Filistinliler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasının başlamasından bu yana çatışmaların gölgesinde 10'uncu cuma namazını kıldı

İsrail'in Filistin'e yönelik ablukası ve saldırıları devam ederken, Filistinliler çatışmaların gölgesinde Mescid-i Aksa'da 10'uncu cuma namazını kıldı. İsrail güçleri, Müslümanlara müdahale ederken bir gazeteciye de şiddet uyguladı.

Filistinliler, İsrail\'in Gazze Şeridi\'ne yönelik ablukasının başlamasından bu yana çatışmaların gölgesinde 10\'uncu cuma namazını kıldı
15.12.2023 - 13:48,
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Filistinliler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasının başlamasından bu yana çatışmaların gölgesinde 10'uncu cuma namazını kıldı.

İsrail'in Filistin'e yönelik ablukası ve saldırıları 70 gündür devam ederken, Filistinliler çatışmaların gölgesinde ibadetlerini yerine getiriyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da İsrail'in kısıtlamaları altında çatışmaların başlamasından bu yana 10'uncu cuma namazı kılındı.

Filistinlilerin bir kısmı İsrail'in sıkı denetimi ve yaş kısıtlaması altında Mescid-i Aksa'ya alınırken, bir kısmı da Mescid-i Aksa çevresinde namazını kıldı. İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'ya girişlerini engellediği Müslümanlara gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti. İsrail polisi ve askerleri, müdahalelerini görüntülemek isteyen bir gazeteciye de şiddet uyguladı. - KUDÜS

Kaynak: İHA
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Filistin, İsrail, Gazze, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Filistinliler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasının başlamasından bu yana çatışmaların gölgesinde 10'uncu cuma namazını kıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Filistinliler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasının başlamasından bu yana çatışmaların gölgesinde 10'uncu cuma namazını kıldı - Son Dakika
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