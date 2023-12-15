Filistinliler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasının başlamasından bu yana çatışmaların gölgesinde 10'uncu cuma namazını kıldı.

İsrail'in Filistin'e yönelik ablukası ve saldırıları 70 gündür devam ederken, Filistinliler çatışmaların gölgesinde ibadetlerini yerine getiriyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da İsrail'in kısıtlamaları altında çatışmaların başlamasından bu yana 10'uncu cuma namazı kılındı.

Filistinlilerin bir kısmı İsrail'in sıkı denetimi ve yaş kısıtlaması altında Mescid-i Aksa'ya alınırken, bir kısmı da Mescid-i Aksa çevresinde namazını kıldı. İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'ya girişlerini engellediği Müslümanlara gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti. İsrail polisi ve askerleri, müdahalelerini görüntülemek isteyen bir gazeteciye de şiddet uyguladı. - KUDÜS