Firari 12 Yıl Sonra Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Firari 12 Yıl Sonra Yakalandı

Firari 12 Yıl Sonra Yakalandı

Eskişehir'de 4 suçtan 7 yıl hapis cezası bulunan Ali Rıza İ., kardeşinin kimliğiyle yakalandı.

26.02.2025 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de 4 ayrı suçtan 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalanmamak için 12 yıl boyunca kardeşinin kimliğini kullanarak firari yaşayan yakalandı. Şüpheli polis sorgusu ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince Ali Rıza İ. isimli şahsın farklı kimlikle işlem yaptığı tespit edildi. Şahısla ilgili ekiplerce çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda bahse konu kişinin 23 Aralık 2013 tarihinden beri; iftira, kamu malına zarar verme, başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanma ve ibadete ayrılmış eşya hakkında hırsızlık suçlarından toplamda 7 yıl 1 ay hapis cezasının bulunduğu belirlendi. Yaklaşık 12 yıldır firari yaşayan şahsın kardeşinin kimliğini kullanarak yaşamına devam ettiği öğrenildi.

Polis ekiplerince kardeşinin ikametinde yakalanan Ali Rıza İ. adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Firari 12 Yıl Sonra Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:27 Sözün bittiği yer İsrail askerleri, öldürdükleri Filistinliyi vahşi köpeklere yedirdi Sözün bittiği yer! İsrail askerleri, öldürdükleri Filistinliyi vahşi köpeklere yedirdi
11:23 3. İmralı görüşmesi için başvuru yapıldı Ahmet Türk sürprizi 3. İmralı görüşmesi için başvuru yapıldı! Ahmet Türk sürprizi
10:17 Trump’tan dünyayı ayağa kaldıran Gazze videosu Trump'tan dünyayı ayağa kaldıran Gazze videosu
09:57 MasterChef Ayşe Ekiz’in değişimini görenler gözlerine inanamadı MasterChef Ayşe Ekiz'in değişimini görenler gözlerine inanamadı
09:50 Savcılık İmamoğlu’nun diplomasına işlem yapılması için üniversiteye yazı gönderdi Savcılık İmamoğlu'nun diplomasına işlem yapılması için üniversiteye yazı gönderdi
17:23 Derbi sonrası güncellendi: İşte yapay zekaya göre Süper Lig şampiyonu Derbi sonrası güncellendi: İşte yapay zekaya göre Süper Lig şampiyonu
16:57 Antalyaspor’u 2-1 yenen Beşiktaş, Türkiye Kupası’nda çeyrek finale yükseldi Antalyaspor'u 2-1 yenen Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
16:55 Başvuru için son 3 gün Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak Başvuru için son 3 gün! Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak
16:52 Kızıl Goncalar’dan Bahar’a şaşırtan transfer Kızıl Goncalar'dan Bahar'a şaşırtan transfer
16:51 Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu
16:25 Jose Mourinho’dan Galatasaray’a dava kararı Jose Mourinho'dan Galatasaray'a dava kararı
16:19 Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu! Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2025 12:26:13. #1.12#
SON DAKİKA: Firari 12 Yıl Sonra Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.