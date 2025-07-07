Foça\'da Çevre Kirliliği ve Çöp Problemi Sürüyor

İzmir'in Foça ilçesinde Oruç Reis Caddesi üzerindeki araziye moloz ve belediyenin gelişi güzel çöp dökmesi koku ve çevre kirliliğine neden oluyor. Durumdan rahatsız olan semt sakinleri ve tatilciler, bu görüntülerin Foça'ya yakışmadığını belirterek, belediyeden soruna kalıcı çözüm bulmasını istiyor.

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında, bir hafta önce de Buca'da çöplükte başlayan yangınların ormanlık alana sıçraması bazı belediyelere ders olmuyor. En son Buca ilçesinde Aydın Hat Boyu Caddesi'nde yaklaşık 2 aydır toplanmayan ve kilometrelerce uzanan çöp ve atıkların bulunduğu alanda yangın çıktı. Kentin göbeğinde büyük korku ve panik yaşanırken, yakındaki sanayi esnafı ve mahalle sakinleri büyük bir felaketin eşiğinden döndü.

Bu acı örneklere rağmen turizm bölgesi Foça'da üstelik şehir merkezinde boş bir alana evsel atıklar ve molozlar gelişi güzel atılmaya devam ediyor. Çöplerin Foça Belediyesi eliyle dökülmesi, olayı daha da vahim kılıyor. Oruç Reis Caddesi üzerindeki çöplük olarak kullanılan arazi, koku ve çevre kirliliği ile rahatsızlık verirken muhtemel yangınlara karşı da risk oluşturuyor.

Geçen yıl Ağustos ayında sosyal medyada çokça paylaşılan çöplük, dönemin AK Parti Foça İlçe Başkanı Ümit Arslan tarafından da gündeme getirilmiş, "Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı seçimlerden önce 'Çiçek gibi Foça olacak' diyordu. Çiçek gibi Foça burası mı?" diye tepki göstermişti.

Semt sakinleri ve tatilciler, bu çağda Hindistan'ı andıran çöp görüntülerinin ne Foça'ya ne de İzmir'e yakışmadığını ifade ederek, gelişmiş kentler çöp sorununa nasıl çözüm bulduysa İzmir'in her noktasında aynı tedbirlerin alınması gerektiğini belirtiyor. - İZMİR