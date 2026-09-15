Kastamonu polisi otomobildeki fotoğraf makinesinden uyuşturucu çıkardı: 2 kişi gözaltında
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Kastamonu Narkotik ve İstihbarat şubelerinin ortaklaşa yürüttüğü operasyonda, bir otomobilde yapılan aramada fotoğraf makinesinin içine gizlenmiş sentetik kannabinoid bulundu. Makineyi araçta taşıyan 2 kişi gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.
Kastamonu'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda fotoğraf makinesinin içine zulaladıkları uyuşturucu maddeyle yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
ARAÇTA ARAMA YAPILDI
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Bu çerçevede bir araçta yapılan aramada, fotoğraf makinesinin içine zulalanmış vaziyette bir miktar sentetik kannabinoid ele geçirildi.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Konuyla ilgili yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA
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