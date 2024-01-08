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Freni boşalan kamyonet yayaları ezip dükkana daldı - Son Dakika
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Freni boşalan kamyonet yayaları ezip dükkana daldı

İzmir'de freni boşalan kamyonet, yayalara çarparak bir dükkana daldı. Korku dolu anlar kameralarla anbean kayıt altına alınırken, feci kazada 5 kişi yaralandı.

08.01.2024 - 11:26,
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İzmir'in Buca ilçesinde, freni boşalan kamyonetin kaldırımda bulunan yayalara çarparak iş yerine daldığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Feci kazada yaralanan 5 kişi hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

HIZLA İNSANLARIN ÜZERİNDEN GEÇTİ

6 Ocak tarihinde Buca ilçesi İsmail Sivri Bulvarı'nda iddiaya göre babasına ait nakliye aracını kullanan S.A. (28), idaresindeki kamyonetin freni boşaldı. Aracın kontrolünü kaybeden sürücü, hızla kaldırımda bulunan yayaların arasına dalarak bir iletişim mağazasına girdi. Aracın çarpmasıyla kazazedelerden 2'si camları kırılan iş yerine savrulurken, bu esnada aracın çarptığı iş yerinde bulunan bir reklam panosu da o sırada içeride olan bir vatandaşın üstüne yıkıldı.

Freni boşalan kamyonet yayalara çarptı: 5 yaralı

5 KİŞİ YARALANDI

Yaşanan feci kazanın ardından ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralanan 5 kişi ambulanslara alınarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılar buradaki tedavilerinin ardından bir süre sonra taburcu oldu.

Freni boşalan kamyonet yayalara çarptı: 5 yaralı

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Yaşanan feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kaldırımda bulunan kişilere hızla gelen kamyonetin çarptığı, kazazedelerden 2'sinin kamyonetle birlikte iş yerine girdiği, 1 kadının kaldırıma savrulduğu ve kamyonetin iş yerinde bulunan reklam panosuna çarpmasıyla panonun içeride bulunan 1 kişinin üzerine düştüğü yer aldı. Ayrıca görüntülerde, kazanın hemen ardından vatandaşların yaralıların yardımına koştuğu da yer aldı.

Öte yandan, polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kazanın mağduru vatandaşların ve iş yeri sahibinin araç sürücüsünden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Freni boşalan kamyonet yayaları ezip dükkana daldı
Kaynak: İHA
YORUMLAR (9)
  • Serkan Basar: arabayı iyi inceleyin eğer bu araba araç muayenesinden geçtiyse adımı değiştiririm Yanıtla 36 1
  • Mustafa POLAT: Adamı da iyi inceleyin, muayeneye yetecek para kazanabiliyorsa ben de adımı değiştiririm. Tüm yaralılarımıza geçmiş olsun.( Not:Partizanlık yapmayın, hiç bir siyasi kurumu veya erki hedef alarak bir yorum yapmadım.) Yanıtla 23 3
  • Serkan Basar: arabaya benzini koyan muayeneyide yaptırır para kazanamıyor diye başkalarının canına kastedmenin açıklaması olmaz efendi 21 1
  • Sadettin Yildiz: Bu freni bosalan patlayan kamyon lar nasil patlar bosalir ya ?Yillardan beri Uluslar arasi TIR seferine sordum böyle patlama bosalma yok diyor. Direktion hakimiyetine kayip ediyor Fren patladi diyorlar.Suc arabanin oluyor.Arac sorumlusu kim ? Şöför. Yanıtla 10 1
  • Özkan Özdemir: serkan bey o öyle olmuyo kardeşim vijdanlı ol biraz 2 1
  • Mustafa POLAT: Bak bu tarafını hiç düşünmemiştim haklısın zira işin varsa demekki geçiniyorsun ekonomik sıkıntı falan yok önemli olan bir işinin olması !! 2 0
  • Mustafa POLAT: Bak hiç o açıdan düşünmedim haklısın. Mesela işin varsa geçinebilirsin demek, ekonomik sıkıntı felan yok!! Örneğin eve ekmek alacak paran varsa, demekki doğal gaza, elektriğe, suya, diğer gıda ürünlerine de paran yetiyor demek!! 1 0
  • İsmail Kılınç: HAKİMLER SAVCILAR BİLİRKİŞİLER HEMEN KLAVYE BAŞINA GEÇMİŞ. Yanıtla 0 0
  • Serkan Basar: milletin canına kastedmemnin vicdanı olmaz efendi yavvv arabayı kullanan akraban galiba :) Yanıtla 0 0

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Son Dakika 3.Sayfa Freni boşalan kamyonet yayaları ezip dükkana daldı - Son Dakika


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