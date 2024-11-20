Seçil Erzan davasında 240'ar yıl hapis talebi - Son Dakika
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Seçil Erzan davasında 240'ar yıl hapis talebi

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Yüksek karlı gizli fon vaadiyle aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan'ın genel müdürü Hakan Ateş ve genel müdür yardımcısı Mehmet Aydoğdu hakkında 240'ar yıla kadar hapis cezası istendi.

20.11.2024 09:32  Güncelleme: 10:09
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Yüksek karlı gizli fon vaadiyle aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan'ın genel müdürü Hakan Ateş ve genel müdür yardımcısı Mehmet Aydoğdu'nun 240'ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talebiyle iddianame hazırlandı.

Yüksek karlı güvenilir bir fon olduğu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğu söylenerek aralarında tanınmış futbolculardan Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 30'dan fazla kişinin milyonlarca lira dolandırıldığı iddiasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

FATİH TERİM VE ARDA TURAN DAHİL 24 KİŞİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Konuya ilişkin yargılaması devam eden banka şube müdürü Seçil Erzan'ın genel müdürü Hakan Ateş ve genel müdür yardımcısı Mehmet Aydoğdu hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere birleştirme talebiyle hazırlanan iddianamede, aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera, Selçuk İnan, Emre Çolak, Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı'nın da bulunduğu 24 kişi 'müşteki' sıfatıyla yer aldı. İddianamede Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

ŞÜPHELİLERİN SÖZ KONUSU FONDAN HABERDAR OLDUKLARI BELİRTİLDİ

Hazırlanan iddianamede, sanık Seçil Erzan'ın çalışmış olduğu bankanın 600 şubesinden birisinin müdürü olduğu, kendi ifadesinde de belirttiği gibi kendisinin ayrıcalıklı olarak tanındığı, dolayısıyla herhangi bir şube müdürünün bu şekilde bir "illegal fon" adı altında müştekilerden para almasının mümkün olmadığı, bu nedenle müştekilerin bir kısmı ile yakinen iletişim ve ilişki halinde olan şüpheliler Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun söz konusu fondan haberdar olduklarının değerlendirildiği kaydedildi.

ŞÜPHELİLER ARASINDA FİKİR VE EYLEM BİRLİĞİ

Sanık Seçil Erzan'ın da beyanında müştekiler ile arasındaki para alışverişinden şüphelilerin bilgilerinin olduğunu belirttiğinin aktarıldığı iddianamede, bir banka içerisine yüklü miktarda paraların girip çıktığı ve tüm çalışanların bu duruma şahit oldukları, banka içerisine giren paraların resmi müşteri hesaplarına girdilerinin yapılmadığı, yine para alışverişinin bankanın Levent şubesi içerisinde müdür odasında kameralar önünde gerçekleştiği, Arda Turan'ın yüksek meblağlı kredi işleminin şüphelilerin bilgisi ve talimatı dahilinde hızlandırılıp gerçekleştirildiği, Fatih Terim'in kredi borcunun Mehmet Aydoğdu'nun talimatı ile Seçil Erzan tarafından karşılanmasının da şüpheliler ile Seçil Erzan arasındaki fikir ve eylem birliğini gösterdiği belirtildi.

"FATİH TERİM, ARDA TURAN VE EMRE BELÖZOĞLU BENİ ARAYABİLİRDİ"

Şüpheli Hakan Ateş'in ifadesine yer verilen iddianamede, olaydan haberi olduktan sonra aynı gün Fatih Terim ile telefonda konuştuğunu belirterek, "8 Nisan 2023 tarihinde görüşmek üzere randevulaştık, kendisi de o tarihte yanında Arda Turan ve Emre Belözoğlu ile geldiler. Burada kendileriyle banka genel müdürüyle görüştüm. Söz konusu iddiaları kabul etmiyorum. Şunu özellikle belirtmek istiyorum; Fatih Terim, Arda Turan ve Emre Belözoğlu en ufak bir bankacılık işleminde bile beni saat fark etmeksizin arayabilecek insanlardır. Hatta Fatih Terim en ufak bir kredi meselesinde beni aramıştır, bu şekilde beni arayabilecek insanlar bahsi geçen milyon dolarları Seçil Erzan'a teslim etmeden önce beni arayıp sormamaları da çok garip bir durumdur. Müştekiler Seçil Erzan ile yapmış oldukları bu usulsüz para alışverişinde vadenin üzerinde yaklaşık 6 ay geçmesine rağmen Erzan'ın bu durumunu tolere etmişler ve beklemişlerdir" dediği aktarıldı.

"MUHTEMELEN BENİM GALATASARAYLI OLMAMDAN KAYNAKLI İSMİM BURALARDA GEÇTİ"

İddianamede ifadesi yer alan şüpheli Mehmet Aydoğdu'nun ise "Ben iyi bir Galatasaraylıyım. Bankamız da spor kulüplerine en çok kredi veren bankadır. Muhtemelen benim Galatasaraylı olmamdan kaynaklı ismim buralarda geçti. Hiçbir şube müdürü bana bağlı değildir, benim konu hakkında herhangi bir ilgim ve bilgim yoktur. Benimle ilgili sahte bir mail düzenlendi, mailin konusu fonla ilgili onayıma ilişkindi. Bununla ilgili de gerekli mercilerin yaptığı inceleme sonucunda da mailin sahte olduğu ortaya çıktı. Bu maili Semih Kaya'nın kullandığı ortaya çıktı, bununla ilgili de suç duyurusunda bulunduk. Seçil Erzan'ın yönettiği, bizim de kurduğumuz iddia edilen bu fon bankamızın bilgisi dahilinde değildir. Konu tamamen Seçil Erzan ile ilgilidir" dediği kaydedildi.

240'AR YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede şüpheliler Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 72'şer yıldan 240'ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Henüz İstanbul 41.Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmeyen iddianameye yönelik mahkeme heyetinin incelemeleri devam ediyor.

Seçil Erzan davasında 240\'ar yıl hapis talebi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Seçil Erzan davasında 240'ar yıl hapis talebi - Son Dakika

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