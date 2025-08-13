Gazeteci Fevzi Çakır kimdir? - Son Dakika
Gazeteci Fevzi Çakır kimdir?

13.08.2025 18:28
Fevzi Çakır, 2011'de Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu ve gazetecilik kariyerine 24 TV Ankara Haber Merkezi'nde başladı. Anadolu Ajansı ve Habertürk Gazetesi'nde yargı muhabirliği yaptı. 2024'te Ciner Medya Grubu'nun Ankara Temsilciliği'ne getirildi ve şu anda Can Medya Grubu Ankara Temsilcisi olarak görev yapıyor

Fevzi Çakır, yargı, güvenlik ve politika alanlarındaki uzmanlığıyla tanınan deneyimli bir gazeteci ve yazardır. 2011 yılında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun olan Çakır, meslek hayatına 24 TV Ankara Haber Merkezi'nde stajyer muhabir olarak başladı. Kısa sürede gösterdiği performansla dikkat çekerek gazetecilik kariyerinde hızlı bir yükseliş yakaladı.

YANKI UYANDIRAN HABERLERE İMZA ATTI

Anadolu Ajansında Ankara Adliye muhabirliği yaptıktan sonra, 2013'te Habertürk Gazetesine yargı muhabiri olarak transfer oldu. Bu dönemde, Türkiye gündemine damga vuran kritik yargı gelişmelerini manşetlere taşıdı, kamuoyunda geniş yankı uyandıran özel haberlere imza attı.

CAN MEDYA GRUBU ANKARA TEMSİLCİLİĞİ GÖREVİNE ATANDI

Habertürk Gazetesinin yayın hayatına son vermesinin ardından Habertürk TV'ye geçen Çakır; adliye ve Cumhurbaşkanlığı muhabirliği, Ankara Haber Müdürlüğü ve Ankara Temsilci Yardımcılığı görevlerinin yanı sıra önemli yayınlara katkı sundu. 2021 yılında Habertürk TV Ankara Temsilcisi olarak atandı. 2024'te, bünyesinde Habertürk TV, Show TV, HT Spor ve Bloomberg HT kanallarını barındıran Ciner Medya Grubu'nun Ankara Temsilciliğine getirildi. Grupta yaşanan el değişiminin ardından ise Can Medya Grubu Ankara Temsilciliği görevine atandı ve bu görevini halen sürdürmektedir.

Televizyon ekranlarında da aktif olan Çakır, bir dönem Habertürk TV'de yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programının moderatörlüğünü üstlenmiştir.

