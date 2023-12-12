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Gaziantep DBP İlçe Başkanı PKK-KCK Terör Örgütüne Üye Olmak Suçundan Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Gaziantep DBP İlçe Başkanı PKK-KCK Terör Örgütüne Üye Olmak Suçundan Gözaltına Alındı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde DBP İlçe Başkanı Zeki Manaz, PKK-KCK Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan gözaltına alındı. Şahıs, Jandarmadaki sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.

Gaziantep DBP İlçe Başkanı PKK-KCK Terör Örgütüne Üye Olmak Suçundan Gözaltına Alındı
12.12.2023 - 12:31,  Güncelleme: 12:44
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KCK Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan gözaltına alınan Gaziantep İslahiye Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İlçe Başkanı Zeki Manaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma sürüyor. Terör örgütünün milis yapılanmasına yönelik Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gaziantep'in İslahiye ilçesinde DBP İlçe Başkanı Zeki Manaz'ı örgüte kuryelik yaptığı gerekçesiyle gözaltına almıştı. 'Terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla ifadesi alınarak Adıyman Adliyesine sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep DBP İlçe Başkanı PKK-KCK Terör Örgütüne Üye Olmak Suçundan Gözaltına Alındı - Son Dakika


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