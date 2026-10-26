Gaziantep İslahiye\'de motosikletle hafif ticari araç çarpıştı, sürücü yaralandı

Gaziantep İslahiye'de motosikletle hafif ticari araç çarpıştı, sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep İslahiye'de Atatürk Mahallesi Fatih Caddesi'nde hafif ticari araçla motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı, 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı; polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza İslahiye ilçesi Atatürk Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. M.A idaresindeki 27 AVM 308 plakalı hafif ticari araç ile Muhammed Hüseyin T. İdaresindeki motosikletle kafa kafaya çarpıştı kazada motosiklet sürücüsü Muhammed Hüseyin T. Yaralandı. Yaralı olay yerine çağırılan 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA
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