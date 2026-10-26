Gaziantep İslahiye'de motosikletle hafif ticari araç çarpıştı, sürücü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Gaziantep İslahiye'de motosikletle hafif ticari araç çarpıştı, sürücü yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Gaziantep İslahiye\'de motosikletle hafif ticari araç çarpıştı, sürücü yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Gaziantep İslahiye\'de motosikletle hafif ticari araç çarpıştı, sürücü yaralandı
Haber Videosu

Gaziantep İslahiye'de Atatürk Mahallesi Fatih Caddesi'nde hafif ticari araçla motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı, 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı; polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza İslahiye ilçesi Atatürk Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. M.A idaresindeki 27 AVM 308 plakalı hafif ticari araç ile Muhammed Hüseyin T. İdaresindeki motosikletle kafa kafaya çarpıştı kazada motosiklet sürücüsü Muhammed Hüseyin T. Yaralandı. Yaralı olay yerine çağırılan 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA
Mustafa Kemal AtatürkMotosikletGaziantep3. SayfaOtomobilGüncelPolisKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12 yıllık iktidar sandıkta yıkıldı Ülke bayram yerine döndü 12 yıllık iktidar sandıkta yıkıldı! Ülke bayram yerine döndü
Netanyahu’dan seçime bir gün kala tedirgin eden paylaşım Netanyahu'dan seçime bir gün kala tedirgin eden paylaşım
Hayvanları öldüren gizemli canlı yeniden görüntülendi Hayvanları öldüren gizemli canlı yeniden görüntülendi
Trump’tan Nicki Minaj’a olay sözler: O kalçayı gözden kaçırmak zor Trump'tan Nicki Minaj'a olay sözler: O kalçayı gözden kaçırmak zor
Sedat Peker’le fotoğrafı gündem olmuştu Üşümezsoy’dan dikkat çeken sözler Sedat Peker'le fotoğrafı gündem olmuştu! Üşümezsoy'dan dikkat çeken sözler
1 milyon kişinin GSS borcu silinecek Aman bu kritik detaya dikkat 1 milyon kişinin GSS borcu silinecek! Aman bu kritik detaya dikkat
Altında deprem 3 aydır böylesi görülmemişti Altında deprem! 3 aydır böylesi görülmemişti
Gençleşmek isterken hayatı kabusa döndü Gözlerini kapatamıyor Gençleşmek isterken hayatı kabusa döndü! Gözlerini kapatamıyor
Arda Güler’den Mourinho’ya olay müdahale Yere düşüyordu Arda Güler'den Mourinho'ya olay müdahale! Yere düşüyordu
10:10
Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
10:02
Yeni takımında da kabus sürüyor Çağlar yine sakatlandı
Yeni takımında da kabus sürüyor! Çağlar yine sakatlandı
09:49
Emeklinin beklediği teklif TBMM’de Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar
Emeklinin beklediği teklif TBMM'de! Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar
09:44
Arda Güler, El Clasico’ya damga vurdu İspanyollar hayran kaldı
Arda Güler, El Clasico'ya damga vurdu! İspanyollar hayran kaldı
09:41
Mezarlıkta bir garip olay “Baba duyuyorsan işaret gönder“ dedi, sonrasında olanlar inanılmaz
Mezarlıkta bir garip olay! "Baba duyuyorsan işaret gönder" dedi, sonrasında olanlar inanılmaz
09:09
Arda Güler’den Mourinho’ya olay müdahale Yere düşüyordu
Arda Güler'den Mourinho'ya olay müdahale! Yere düşüyordu
08:51
Mourinho’dan Barcelona taraftarını çıldırtan hareket
Mourinho'dan Barcelona taraftarını çıldırtan hareket
08:47
Altında deprem 3 aydır böylesi görülmemişti
Altında deprem! 3 aydır böylesi görülmemişti
07:52
Trump’tan Nicki Minaj’a olay sözler: O kalçayı gözden kaçırmak zor
Trump'tan Nicki Minaj'a olay sözler: O kalçayı gözden kaçırmak zor
07:13
Netanyahu’dan seçime bir gün kala tedirgin eden paylaşım
Netanyahu'dan seçime bir gün kala tedirgin eden paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 10:22:18. #7.12#
SON DAKİKA: Gaziantep İslahiye'de motosikletle hafif ticari araç çarpıştı, sürücü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei