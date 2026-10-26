Gaziantep Nizip'te dereye uçan toprak yüklü traktörün sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Gaziantep Nizip'te dereye uçan toprak yüklü traktörün sürücüsü yaralandı

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Gaziantep Nizip\'te dereye uçan toprak yüklü traktörün sürücüsü yaralandı
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Gaziantep Nizip\'te dereye uçan toprak yüklü traktörün sürücüsü yaralandı
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Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Sekili Mahallesi'nde toprak yüklü traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu ve sürücü yaralandı. Vatandaşların yardımıyla çıkarılan yaralı sürücü, Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği toprak yüklü traktör dereye uçtu. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Nizip ilçesine bağlı Sekili Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Ağca'nın kullandığı toprak yüklü traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye düştü. Çevredeki vatandaşların yardımıyla traktörün altından çıkarılan sürücü için olay yerine ambulans çağrıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Nizip Devlet HastanesiGaziantep3. SayfaOtomobilGüncelSekiliNizipSon Dakika

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