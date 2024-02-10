Gaziantep'te aranan 42 şahıs yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te aranan 42 şahıs yakalandı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik 9 Şubat 2024 tarihinde yapılan çalışmalarda 42 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

10.02.2024 13:22
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Gaziantep'te aranan 42 şahıs yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulamalarda 42 şüpheli yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik 9 Şubat 2024 tarihinde çok sayıda çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 42 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep\'te aranan 42 şahıs yakalandı
Kaynak: İHA

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