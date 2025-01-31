6 yıl önce işlenen cinayette sır perdesi kaldırıldı! Cengiz\'i eski eşinin sevgilisi boğmuş

3.Sayfa

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde 2019 yılında Cengiz Karademir (48) evinde ölü bulundu. İlk incelemelerde doğal ölüm olarak kayda geçen olayda polisin araştırmalarını derinleştirmesi üzerine vahşet ortaya çıktı.

ÇELİŞKİLİ İFADELER

Araştırmalar sonucu, ölen şahsın eski eşi E.U.'nun olaydan bir yıl sonra evini satıp sevgilisi Ş.A. ile Karabük'e taşındığı tespit edildi. Durumu şüpheli bulup soruşturmayı derinleştiren ekipler, Cengiz Karademir'in kızı N.K, eski eşi E.U ile sevgilisi Ş.A.'yı gözaltına aldı. İfadeleri alınan şüpheliler, olay anında evde olmadıkları beyanında bulundu ancak ifadeleri tutarsız bulan polis teknik çalışma sonucu 3 şahsın da olay anında evde olduğunu belirledi. Daha sonra da adli tıptan istenen ek raporla Cengiz Karademir'in boğularak öldürüldüğü belirlendi.

ESKİ EŞİNİN SEVGİLİSİ BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ

İstanbul ve Karabük'te yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan maktulün eşi E.U., kızı N.K. ve eşinin sevgilisi Ş.A. polis ekiplerince çapraz sorguya alındı. Yapılan sorgu ve araştırmalarda maktul Cengiz Karademir ile eşi E.U. arasında uzun zamandır maddi konularda anlaşmazlık bulunduğu belirlendi. Maktulün kızı N.K. ise çapraz sorgu sırasında annesinin sevgilisi olan Ş.A.'nın babası Cengiz Karademir'i boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

HEPSİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.U, Ş.A. ve N.K, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.