6 yıl önce işlenen cinayette sır perdesi kaldırıldı! Cengiz'i eski eşinin sevgilisi boğmuş - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

6 yıl önce işlenen cinayette sır perdesi kaldırıldı! Cengiz'i eski eşinin sevgilisi boğmuş

Geniş Video İzle

Gaziantep'te 6 yıl önce evinde ölü bulunan Cengiz Karademir'in öldürüldüğü ortaya çıktı. Polisin derin soruşturması cinayetteki sır perdesini kaldırdı. Karademir'in kızı N.K. çapraz sorguda annesinin sevgilisinin babasını boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

31.01.2025 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde 2019 yılında Cengiz Karademir (48) evinde ölü bulundu. İlk incelemelerde doğal ölüm olarak kayda geçen olayda polisin araştırmalarını derinleştirmesi üzerine vahşet ortaya çıktı.

ÇELİŞKİLİ İFADELER

Araştırmalar sonucu, ölen şahsın eski eşi E.U.'nun olaydan bir yıl sonra evini satıp sevgilisi Ş.A. ile Karabük'e taşındığı tespit edildi. Durumu şüpheli bulup soruşturmayı derinleştiren ekipler, Cengiz Karademir'in kızı N.K, eski eşi E.U ile sevgilisi Ş.A.'yı gözaltına aldı. İfadeleri alınan şüpheliler, olay anında evde olmadıkları beyanında bulundu ancak ifadeleri tutarsız bulan polis teknik çalışma sonucu 3 şahsın da olay anında evde olduğunu belirledi. Daha sonra da adli tıptan istenen ek raporla Cengiz Karademir'in boğularak öldürüldüğü belirlendi.

ESKİ EŞİNİN SEVGİLİSİ BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ

İstanbul ve Karabük'te yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan maktulün eşi E.U., kızı N.K. ve eşinin sevgilisi Ş.A. polis ekiplerince çapraz sorguya alındı. Yapılan sorgu ve araştırmalarda maktul Cengiz Karademir ile eşi E.U. arasında uzun zamandır maddi konularda anlaşmazlık bulunduğu belirlendi. Maktulün kızı N.K. ise çapraz sorgu sırasında annesinin sevgilisi olan Ş.A.'nın babası Cengiz Karademir'i boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

HEPSİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.U, Ş.A. ve N.K, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

6 yıl önce işlenen cinayette sır perdesi kaldırıldı! Cengiz\'i eski eşinin sevgilisi boğmuş
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, gaziantep, Güvenlik, Cinayet, 3-sayfa, Kurban, Güncel, Polis, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 6 yıl önce işlenen cinayette sır perdesi kaldırıldı! Cengiz'i eski eşinin sevgilisi boğmuş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • hasan toplar:
    Hayatta 2 şey gizli kalmaz. Yalan ve cinayet. 9 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretine Bakan Ersoy’da eşlik etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine Bakan Ersoy'da eşlik etti
19:00 TSK’dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi
18:02 Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz
17:22 5 teğmen TSK’dan ihraç edildi 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi
16:50 Trump’ın gümrük vergisi tehdidine Brezilya’dan rest Trump'ın gümrük vergisi tehdidine Brezilya'dan rest
09:05 Faruk Fatih Özer’in avukatı Thodex davasındaki önemli gelişmeleri anlattı Faruk Fatih Özer'in avukatı Thodex davasındaki önemli gelişmeleri anlattı
09:00 Gazze’de ateşkese imza atan İsrail bu kez Batı Şeria’ya saldırdı Gazze'de ateşkese imza atan İsrail bu kez Batı Şeria'ya saldırdı
08:57 Helal olsun sana Alperen Şengün, All-Star oldu Helal olsun sana! Alperen Şengün, All-Star oldu
08:44 Ekrem İmamoğlu 2 soruşturma kapsamında ifade verecek Ekrem İmamoğlu 2 soruşturma kapsamında ifade verecek
08:39 Annem Ankara kadrosuna bomba transfer: Belçim Bilgin diziye dahil oldu Annem Ankara kadrosuna bomba transfer: Belçim Bilgin diziye dahil oldu
08:28 Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
08:27 Yaş farkı gündem olmuştu... Bülent Şakrak ile Burcu Kirman ayrıldı Yaş farkı gündem olmuştu... Bülent Şakrak ile Burcu Kirman ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 21:15:48. #1.11#
SON DAKİKA: 6 yıl önce işlenen cinayette sır perdesi kaldırıldı! Cengiz'i eski eşinin sevgilisi boğmuş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.