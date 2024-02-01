Gaziantep\'te cinnet getiren şahıs, eşini ve kayınbiraderlerini öldürdü, baldızı da hayatını kaybetti

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde eşini ve 2 kayınbiraderini öldüren şahsın ağır yaraladığı baldızı da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Talihsiz kadın, memleketi Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde defnedildi.

Olay, pazartesi günü Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Belkıs Mahallesi'nde meydana geldi. Halil Çağlar, boşanma aşamasındaki eşinin baba evine giderek yaşanan tartışmanın ardından eşi Yüksel Çağlar, kayınbiraderleri Ahmet ve Mehmet Oymak'ı silahla vurarak öldürürken 21 yaşındaki kızı Nimet Çağlar ve baldızı Adile Oymak'ı yaraladı. Olayın ardından kaçan Halil Çağlar, kendisini kovalayan polis ekiplerinden kaçamayacağını anlayınca Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde silahla kafasına ateş ederek intihar etti.

Hastanede tedavi gören baldız da öldü

Halil Çağlar'ın öldürdüğü eşi ve 2 kayınbiraderinin ardından hastanede tedavi gören baldızı Adile Oymak da hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu morgundan alınan cenaze, ailenin diğer fertleri gibi Bozova ilçesine bağlı Zivanlı kırsal Mahallesi'nde defnedildi. - ŞANLIURFA