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Gaziantep'te cinnet getiren şahıs, eşini ve kayınbiraderlerini öldürdü, baldızı da hayatını kaybetti - Son Dakika
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Gaziantep'te cinnet getiren şahıs, eşini ve kayınbiraderlerini öldürdü, baldızı da hayatını kaybetti

Gaziantep\'te cinnet getiren şahıs, eşini ve kayınbiraderlerini öldürdü, baldızı da hayatını kaybetti

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşanan olayda, Halil Çağlar isimli şahıs, boşanma aşamasındaki eşini ve kayınbiraderlerini öldürdü. Ağır yaralanan baldızı da hastanede hayatını kaybetti. Talihsiz kadın, memleketi Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde defnedildi.

01.02.2024 19:46
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde eşini ve 2 kayınbiraderini öldüren şahsın ağır yaraladığı baldızı da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Talihsiz kadın, memleketi Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde defnedildi.

Olay, pazartesi günü Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Belkıs Mahallesi'nde meydana geldi. Halil Çağlar, boşanma aşamasındaki eşinin baba evine giderek yaşanan tartışmanın ardından eşi Yüksel Çağlar, kayınbiraderleri Ahmet ve Mehmet Oymak'ı silahla vurarak öldürürken 21 yaşındaki kızı Nimet Çağlar ve baldızı Adile Oymak'ı yaraladı. Olayın ardından kaçan Halil Çağlar, kendisini kovalayan polis ekiplerinden kaçamayacağını anlayınca Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde silahla kafasına ateş ederek intihar etti.

Hastanede tedavi gören baldız da öldü

Halil Çağlar'ın öldürdüğü eşi ve 2 kayınbiraderinin ardından hastanede tedavi gören baldızı Adile Oymak da hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu morgundan alınan cenaze, ailenin diğer fertleri gibi Bozova ilçesine bağlı Zivanlı kırsal Mahallesi'nde defnedildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te cinnet getiren şahıs, eşini ve kayınbiraderlerini öldürdü, baldızı da hayatını kaybetti - Son Dakika


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