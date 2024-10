Gaziantep\'te emniyet ve jandarmaya 249 yeni araç teslim edildi

3.Sayfa

Gaziantep'te emniyet ve jandarma filosuna yeni eklenen 249 araç düzenlenen törenle teslim edildi. Törende konuşan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, "Hizmete alacağımız 249 yeni emniyet ve jandarma aracıyla inşallah güvenlik hizmetlerindeki kaliteyi daha üst seviyelere çıkacağız" dedi.

Gaziantep'te emniyet ve jandarma filosuna yeni eklenen 249 araç için Ortadoğu Fuar Merkezi (OFM) teslim töreni düzenlendi. Törene Gaziantep Valisi Kemal Çeber, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen ve çok sayıda hayırsever katıldı.

"249 yeni emniyet ve jandarma aracı ile hizmet kalitesini arttıracağız"

Törende konuşan Vali Kemal Çeber, hizmete alınan araçlar ile güvenlik hizmetinin kalitesinin artacağını söyleyerek, "Hizmete alacağımız 249 yeni emniyet ve jandarma aracıyla inşallah güvenlik hizmetlerindeki kaliteyi daha üst seviyelere çıkacağız. Bizim bir vaadimiz var. Gaziantep şehri önünde taşıdığı gazi sıfatına uygun olarak bir huzur şehri haline gelecektir. Zaten huzurluyuz, iyiyiz ama zaman zaman konuştuğumuz sohbetini ettiğimiz asayiş anlamında da özellikle narkotik suçlar ve hırsızlığa yani mal varlığına karşı işlenen suçlar anlamında çok daha iyi olacağız. İşte bunun için imkan ve kabiliyetlerimizi geliştirmemiz gerektiğini değerlendirdik. Artık emniyet hizmetleri, güvenlik sektörü hizmetleri, sadece insan kaynağıyla yürütülebilen hizmetler değil. Nasıl terörle mücadelede, nasıl uluslararası mücadelede, SİHA'larımızla, artık insansız deniz araçlarımızla, diğer kabiliyetlerimizle övünüyor isek iller bazında da en gelişmiş imkanları arkadaşlarımızın kullanımına sunmak zorundayız. Bu anlamda bugün önemli bir eksikliği gideriyoruz. Allah'ın izniyle bu araçların envanterimize girmesinden sonra nasıl bir katkı sağladığını hep beraber gözlemleyeceğiz. Bununla da yetinmeyeceğiz. Eksiğimiz olan daha doğrusu eksikten ziyade kullandığımız zaman çok daha fazla verim alacağız" dedi.

Hayırsever insanların kente hep destek verdiklerini söyleyen Vali Çeber, "Vatan denildiği zaman emniyetin, jandarmanın, polisin, askerin ihtiyacı denildiği zaman bizi ikiletmeyen siz hemşerilerimiz sayesinde her türlü eksikliğimizi gidereceğiz. Emniyetimizin ve jandarmamızın geçen seneden bu seneye geldiği nokta bu. Gazişehir için ve daha iyisi için bizim yeni araçlara ihtiyacımız var. Hem araç filomuzu yenilememiz lazım. Hem de sayısını artırmamız lazım dedik. Siz hallettiniz. Bizi ikiletmediniz. Boynumuzu yere eğdirmediniz. Allah hepinizden razı olsun ve bunu öyle çok da normal bir zamanda yapmadınız. Bugün hem hizmete sunma günü hem de bizim size aslında bir teşekkürümüzün günü her birinizin ekonomik sorunlarla boğuştuğu her birinizin birçok sıkıntıyla uğraştığı bir dönemde yaptınız" ifadelerini kullandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, "7-24 milletimize hizmet etmeyi ilke edinen teşkilatımızı asayişten trafiğe, terörden uyuşturucuyla mücadeleye, mücadeleye kadar her alanda suç ve suçlarla mücadele etmekte kararlı olduğumuzu vurgulamak istiyorum. Gaziantep'in de göreve başladığımızda ilimizin, kadromuzun personel ve araç ihtiyacı olduğunu test edip hızla çalışmalara başladık. Bugün itibariyle personel sayımız geçen yıla göre yüzde 25 artarak 8 binlere ulaşmıştır. Ayrıca törende hizmete sunulacak araçlarla birlikte toplam 318 araç alarak teşkilatımızın hizmetine sunmuş bulunmaktayız. Bu sayede hizmet araçlarımız yenilenerek trafik ve asayiş ekiplerimizin sayıları artmakta daha görünür olmaktadırlar. Asayiş ve narkotik suçlarla etki mücadele etmek için, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ile birlikte alınan toplam 25 motosiklet şu an sokaklarda görevde bulunmaktadır. Suç ve suçlarla yapmış olduğumuz mücadelemize katkı sağlamak, vatandaşlarımızın taleplerini, etkin bir şekilde yerine getirmek için ihtiyacımız olan ekip sayılarında artmasıyla, bir taraftan önleyici gücümüz artarken, diğer taraftan suç sayıları azalacak, suçları yakalayıp adalete teslim etmek kapasitemiz yükselecektir. Bakanımızın talimatları ile valimizin himayesinde araçlarımızın temininde katkısı tüm hayırsever insanlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"Birbirinden güzel araçlarımız envanterimize katıldı"

Envantere alınan araçlar ile ilgili konuşan ve hayırseverlere teşekkür eden İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen ise, "Bugün, İl Jandarma Komutanlığımız ile İl Emniyet Müdürlüğümüzün envanterine yeni katılan araçların tanıtım toplantısı için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar, bizlere her zaman kucak açan, bizleri destekleyen, bizlere yardımcı olan, zor anımızda ve mutlu günlerimizde hep bizlerle birlikte olan, Gazi şehrimizin hayırsever, misafirperver ve yardımsever iş insanlarına ve çok kıymetli vatandaşlarımıza saygı, hürmet ve şükranlarımı sunuyor. İyi ki varsınız. 15 Ekim 2024 tarihinden itibaren Adana, Gaziantep otoyolu üzerinde Gaziantep ilimin sınırları içerisindeki 129 kilometrelik otoyol, bağlantı yolları ve park alanlarındaki trafiğin akışının düzenlenmesi, trafiğin denetimi, trafik kazaları ve asayiş olaylarına müdahale görevi İl Jandarma Komutanlığımıza tevdi edilmiş bulunmaktadır. Bu maksatla Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde Otoyol Jandarma Komutanlığı kurulmuş olup Gaziantep Batı gişelerinde bir karakolu, Nurdağı ilçemizde ise bir diğer karakoluyla hizmet verecektir. Bugün burada hizmetleri yürütmek maksadıyla 16 binek otoyol jandarma aracı, 1 mobil karakol otoyol aracı, 3 otoyol minibüs aracı ile 2 asayiş aracının envanterimize katıldığını memnuniyetle sizlerle paylaşmak istiyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından yeni araçlar sirenler eşliğinde alandan çıkış yaparak resmen göreve başladı. - GAZİANTEP