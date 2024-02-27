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Gaziantep'te iş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda iş yeri sahibi hafif şekilde yaralandı.

Olay, Şahinbey ilçesine bağlı Karagöz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bilinmeyen bir nedenle 2 şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası şahıslardan biri öfkesine hakim olamayarak diğer şahsın iş yerine silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda ismi öğrenilemeyen iş yeri sahibi hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.