Gaziantep'te iş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gaziantep'te iş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı

Gaziantep'te bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda iş yeri sahibi hafif şekilde yaralandı. İddiaya göre, bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sonucunda saldırgan iş yerine silahlı saldırı düzenledi. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

27.02.2024 20:00  Güncelleme: 20:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te iş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda iş yeri sahibi hafif şekilde yaralandı.

Olay, Şahinbey ilçesine bağlı Karagöz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bilinmeyen bir nedenle 2 şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası şahıslardan biri öfkesine hakim olamayarak diğer şahsın iş yerine silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda ismi öğrenilemeyen iş yeri sahibi hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep\'te iş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı
Kaynak: İHA

Gaziantep, Şahinbey, Olay, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te iş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısında Morutan'ın golüyle geriye düştü
    21:17 Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısında Morutan'ın golüyle geriye düştü

    Fenerbahçe'nin, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde MKE Ankaragücü ile deplasmanda kozlarını paylaştığı maçta Galatasaray'ın eski yıldızı Morutan mükemmel bir gol atarak takımını 1-0 öne geçirdi.

  • Seçil Erzan'ın mesajlaşmaları yeni bilirkişi raporunda: Biraz kazandıralım geri alalım Selçuk düzgün çocuktur
    20:31 Seçil Erzan'ın mesajlaşmaları yeni bilirkişi raporunda: Biraz kazandıralım geri alalım Selçuk düzgün çocuktur

    Ünlü futbolcular Arda Turan, Emre Belözoğlu, Muslera'nın da bulunduğu 21 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla eski banka müdürü Seçil Erzan dahil 7 sanıklı dava dosyasına sanıkların telefonlarının incelemelerine ilişkin yeni bilirkişi raporu geldi. Seçil Erzan'ın telefonunda Oğuz Atilla ismiyle kayıtlı kişiyle Selçuk İnan'la ilgili konuşmasında, "Biraz kazandıralım geri alalım Selçuk düzgün çocuktur. Ona mesai harcamamız gerekiyor. Bir memnuniyet yakalarsak hepsini geri alırız." yazdığı görüldü.

  • Tüm ülkenin konuştuğu pozisyonun VAR kaydı açıklandı! İşte hakemlerin konuşmaları
    20:02 Tüm ülkenin konuştuğu pozisyonun VAR kaydı açıklandı! İşte hakemlerin konuşmaları

    TFF, Süper Lig'in 27. haftasındaki VAR kayıtlarını açıkladı. Kayıtlarda Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının son dakikasında Fenerbahçe'ye verilen ve tartışmaları beraberinde getiren penaltı pozisyonuna da yer verildi. İşte VAR hakemi Erkan Engin ve orta hakem Cihan Aydın arasındaki diyaloglar...

  • Türk futbolunda neler oluyor? Aziz Yıldırım'dan Dursun Özbek'e zehir zemberek yanıt
    18:44 Türk futbolunda neler oluyor? Aziz Yıldırım'dan Dursun Özbek'e zehir zemberek yanıt

    Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in bugün yaptığı sert açıklamalara aynı sertlikte yanıt verdi. Yıldırım'ın açıklamalarında, "FETÖ'nün amacı büyük kitleleri karşı karşıya getirmek ve onları çatıştırmak, devletin bekasını ortadan kaldırmaktır. Dursun Özbek'in bilinçsizce yapmış olduğu hadsiz açıklamaları tamda bu amaca hizmet etmektedir. FETÖ seviciliği ile sportif rekabette avantaj elde etmek alçaklıktır, şerefsizliktir" ifadeleri yer aldı.

  • Kim Kardashian Lionel Messi'yi paylaşmaya doyamadı
    17:38 Kim Kardashian Lionel Messi'yi paylaşmaya doyamadı

    Dünyaca ünlü futbol yıldızı Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami, LA Galaxy takımına konuk oldu. Maçı tribünde izleyenler arasında Novak Djokovic, Candace Parker, Diana Taurasi gibi isimler de vardı. Kardashian'ın oğlu Saint, Arjantinli süperstar Messi ile el ele sahaya çıktı. Kardashian o anları paylaşmayı ihmal etmedi ve 'Saint bu gece La Galaxy - Inter Miami maçında Messi ile sahada yürüyor! O bir rüyayı yaşıyor!' notunu düştü.

  • Çanakkale'deki deprem anı kameralara yansıdı
    17:27 Çanakkale'deki deprem anı kameralara yansıdı

    Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem, iş yerlerinin kamerasına yansıdı.

  • Türkiye'de 12 saat içinde 7 kadın öldürüldü
    17:12 Türkiye'de 12 saat içinde 7 kadın öldürüldü

    Türkiye'de son 24 saat içinde 7 kadın, birlikte oldukları ya da boşanma aşamasındaki erkekler tarafından öldürüldü. Bursa, Adıyaman, Erzurum, Sakarya, İstanbul, Denizli ve İzmir'de gerçekleşen cinayetlerde kadınlar tabancayla veya bıçakla saldırıya uğradı. Bazı saldırganlar intihar etti. Kadınların öldürülmeden önce şiddet gördükleri ve yardım taleplerinde bulundukları biliniyor.

  • Akşener'den vatandaşın Yavaş ve İmamoğlu sorusuna tepki
    17:06 Akşener'den vatandaşın Yavaş ve İmamoğlu sorusuna tepki

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da bir vatandaşla tartıştı. Vatandaşın ''Siz Mansur Yavaş'ı Ekrem İmamoğlu'nu neden desteklemiyorsunuz?'' sorusuna sinirlenen Akşener, ''DEM'e teşekkür ediyorsunuz, bize küfrediyorsunuz. Hadi be'' yanıtını verdi.

  • Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Galatasaray taraftarları da stadyuma alınacak
    16:33 Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Galatasaray taraftarları da stadyuma alınacak

    Pazar günü saat 19.00'da Beşiktaş Park Stadı'nda oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisine 1914 deplasman takım seyircisinin de alınmasına karar verildi.


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2024 21:26:45. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te iş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement