Gaziantep'te minibüs kazası: 6 yaşındaki kız çocuğu ve 16 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika
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Gaziantep'te minibüs kazası: 6 yaşındaki kız çocuğu ve 16 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

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Gaziantep'te kontrolden çıkan minibüs, önündeki motosiklete çarptıktan sonra kaldırımdaki yayaların arasına daldı. Feci kazada 6 yaşındaki kız çocuğu ile 16 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. Kazada 6 yaşındaki kızını kaybeden Semih Batran, gözyaşları dökerek minibüsün arkadan hızla gelerek kendilerini çarptığını söyledi. Minibüs şoförünün gözaltına alındığı feci kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

02.06.2024 14:05
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Gaziantep'te kontrolden çıkan minibüs, önündeki motosiklete çarptıktan sonra kaldırımdaki yayaların arasına daldı. Feci kazada 6 yaşındaki kız çocuğu ile 16 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. Kazada 6 yaşındaki kızını kaybeden Semih Batran, gözyaşları dökerek minibüsün arkadan hızla gelerek kendilerini çarptığını söyledi.

Feci kaza, dün akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi Mücahitler Mahallesi Karşıyaka Alt Geçidi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şerif M. idaresindeki 34 MJ 1144 plakalı minibüs, kontrolden çıktıktan sonra önündeki motosiklete çarparak kaldırımdaki yayaların arasına daldı. Feci kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

6 yaşındaki kız çocuğu ile 16 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2'si ağır 8 yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Reyyan Ali (16) ile Nazlı Batran (6) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözyaşları sel oldu, aileler sinir krizi geçirdi

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazeler teslim edilirken hayatını kaybedenlerin aileleri gözyaşı dökerek feryat etti. 6 yaşındaki Nazlı Batran'ın anne ve babası ise sinir krizi krizi geçirdi. Kucağındaki yaralı çocuğuyla kaza anlarını anlatan ve olayda 6 yaşındaki kızını kaybeden Semih Batran, "Biz motorla seyir halindeydik. Minibüs arkadan bir anda gelerek bize çarptı, sonra da kaldırımdaki diğer yayalara çarptı. Kendimizi yerde bulduk. Kazada kızım Nazlı'yı kaybettim" derken, anne ise sürücünün en ağır cezayı almasını istedi. Kazada ölen Reyyan Ali'nin babası da gözyaşı döktü.

Minibüs şoförünün gözaltına alındığı feci kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep\'te minibüs kazası: 6 yaşındaki kız çocuğu ve 16 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Gaziantep, Güvenlik, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te minibüs kazası: 6 yaşındaki kız çocuğu ve 16 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te minibüs kazası: 6 yaşındaki kız çocuğu ve 16 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika
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