İstanbul depremi öncesi garip olay - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İstanbul depremi öncesi garip olay

Geniş Video İzle

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Gaziköy Mahallesi'nde, Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremden bir gün önce yoğun gaz kokusu hissedildiği ortaya çıktı. Mahalleli uzun süredir deprem olmayan Ganos Fayı nedeniyle tedirgin.

28.04.2025 11:28  Güncelleme: 11:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin hemen öncesinde, Ganos Fayının Marmara Denizi'nden çıkış noktasında bulunan Gaziköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde yoğun bir gaz kokusu hissedildi. Mahalle sakinleri, kokunun özellikle Marmara Denizi yönünden geldiğini ve daha önce köyde yaşanan bir sondaj olayındaki gaz kokusuna benzediğini ifade etti.

2023'TEKİ SONDAJDA GAZ ÇIKMIŞTI

2023 yılı Ekim ayında Gaziköy'de yapılan bir sondaj çalışması sırasında, 150 metre derinlikte yoğun gaz çıkışı tespit edilmişti. Sondajı yapan vatandaşın amacı su bulmak olsa da çıkan gaz, bölgede dikkat çekmişti. Mahalle Muhtarı Ali Altıntaş, sondaj noktasının tam olarak Ganos Fayı üzerinde yer aldığını vurgulayarak, gaz çıkışının zaman zaman hâlâ devam ettiğini söyledi.

İstanbul depremi öncesi garip olay

DEPREMDEN BİR GÜN ÖNCE YOĞUN KOKU

Gaziköy Muhtarı Ali Altıntaş yaptığı açıklamada, "Depremden bir gün önce köyümüzde yoğun bir gaz kokusu yayıldı. Marmara Denizi'nden geldiğini gözlemledik. 2023 Ekim ayında yapılan sondaj çalışmasında çıkan gazın kokusuna benzediği için o anda fazla endişelenmedik. Ancak Silivri depremi olduktan sonra bu durum bizi düşündürdü. Çünkü o gaz kokusunun fay hattıyla ilişkili olabileceğini anladık. Kokunun etkisi 5-6 dakika sürdü" dedi.

GANOS FAYI ÜZERİNDE TEDİRGİN BEKLEYİŞ

Ganos Fayı'nın Marmara Çukuru'ndan başlayıp Saros Körfezi'ne kadar uzandığını belirten Altıntaş, bölgenin 1912 yılından bu yana büyük bir deprem yaşamadığını, ancak küçük depremler sonrasında mahallede tedirginliğin arttığını söyledi. Gaziköy'de yaşayan vatandaşlar, geçmiş deneyimlerin ve son yaşanan olayların ardından Ganos Fayı'ndaki hareketlilik konusunda daha dikkatli olduklarını ifade etti.

İstanbul depremi öncesi garip olay
Kaynak: İHA

Marmara Denizi, Tekirdağ, İstanbul, Güvenlik, Silivri, 3-sayfa, Marmara, Deprem, Sağlık, Şarköy, Çevre, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul depremi öncesi garip olay - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • kuzeyli baba:
    boşa yanmasın bi çay demeseydiniz 20 11 Yanıtla
  • Zafer El:
    şu memleketteki gazı petrolü çıkartın artık birilerine saklamayı bırakın cikartinki biraz rahatlasin yer altı bu kadar inat etmeye gerek yok maliyeti kurtarmiyo yalanını bırakınız beyfendiler 23 0 Yanıtla
  • levent ayar:
    GAZ TAHA NE YAPSIN ARAMADAN KENDİSİ ÇIKIYOR SANA YAKMAK KALIYOR 20 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köpeği ’Yoldaş’ ile 3,5 yıldır şehir şehir gezerek fidan dikiyor Köpeği 'Yoldaş' ile 3,5 yıldır şehir şehir gezerek fidan dikiyor
Erdoğan ve Meloni’den İtalya’da ortak zirve Erdoğan ve Meloni'den İtalya'da ortak zirve
İstanbul’da 6.2’lik depremde kaç bina hasar aldı İstanbul'da 6.2'lik depremde kaç bina hasar aldı?
65 kilometre yüzen Aysu Türkoğlu’nun vücudundaki inanılmaz değişim 65 kilometre yüzen Aysu Türkoğlu'nun vücudundaki inanılmaz değişim
İnşaat işçilerinin bulduğu kafatası ekipleri harekete geçirdi İnşaat işçilerinin bulduğu kafatası ekipleri harekete geçirdi
Koronavirüsle beraber 25-44 yaş arasında kalp krizi oranı yüzde 30 arttı Koronavirüsle beraber 25-44 yaş arasında kalp krizi oranı yüzde 30 arttı
Dolandırıcı Organize Suç Örgütüne ağır darbe: 38 kişi tutuklandı Dolandırıcı Organize Suç Örgütüne ağır darbe: 38 kişi tutuklandı
Aylar sonra ilk kez oynayacak Ferdi’nin sahalara döneceği maçta büyük tesadüf Aylar sonra ilk kez oynayacak! Ferdi'nin sahalara döneceği maçta büyük tesadüf
Kurumlar vergisi beyanname süresi 5 Mayıs’a kadar uzatıldı Kurumlar vergisi beyanname süresi 5 Mayıs'a kadar uzatıldı
Gökhan Sazdağı’dan Galatasaray’a transferi için ilk açıklama Gökhan Sazdağı'dan Galatasaray'a transferi için ilk açıklama
Yenidoğan Çetesi liderinin avukatı suçu 112’ye attı: Bebekleri kimin öldürdüğü belli Yenidoğan Çetesi liderinin avukatı suçu 112'ye attı: Bebekleri kimin öldürdüğü belli

13:25
Erdoğan: Yarısı Bizden kampanyasındaki destek miktarı 875 bin TL oldu
Erdoğan: Yarısı Bizden kampanyasındaki destek miktarı 875 bin TL oldu
13:18
Bakan Tunç’tan “Top artık iktidarda“ diyen DEM Partili isme yanıt
Bakan Tunç'tan "Top artık iktidarda" diyen DEM Partili isme yanıt
12:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan güvenlik kameralarının bantlanmasına ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenlik kameralarının bantlanmasına ilk tepki
11:36
Evlenecek çiftlere destek kampanyasının detayları Markalar ve indirim oranları netleşti
Evlenecek çiftlere destek kampanyasının detayları! Markalar ve indirim oranları netleşti
11:23
İBB’ye yönelik operasyonda Dilek İmamoğlu’nun abisi de tutuklandı
İBB'ye yönelik operasyonda Dilek İmamoğlu'nun abisi de tutuklandı
18:57
İşte Ümit Özdağ’ın aylar sonraki ilk görüntüsü
İşte Ümit Özdağ'ın aylar sonraki ilk görüntüsü
18:50
Kulüpler Birliği’nden dev adım Türk futbolunda devrim yaratacak kararı Ali Koç duyurdu
Kulüpler Birliği'nden dev adım! Türk futbolunda devrim yaratacak kararı Ali Koç duyurdu
18:23
Netanyahu, istihbarat direktörünü görevden almaktan vazgeçti
Netanyahu, istihbarat direktörünü görevden almaktan vazgeçti
18:17
Paylaşımı milyonlara ulaştı Arda’ya yapılanlar efsane ismi çıldırttı
Paylaşımı milyonlara ulaştı! Arda'ya yapılanlar efsane ismi çıldırttı
18:05
Sokak hayvanlarını evinde katleden cani doktor Muhammet Mustafa Duman tutuklandı
Sokak hayvanlarını evinde katleden cani doktor Muhammet Mustafa Duman tutuklandı
18:05
Türkiye’nin Üç Deniz Girişimi’ne yaptığı stratejik ortaklık başvurusu kabul edildi
Türkiye'nin Üç Deniz Girişimi'ne yaptığı stratejik ortaklık başvurusu kabul edildi
18:04
Kadın kurye darp edilen arkadaşını kafa atarak kurtardı
Kadın kurye darp edilen arkadaşını kafa atarak kurtardı
17:59
Soma maden faciası davasında karar: 18 sanığa 5 ay ile 6 ay 7 gün arasında değişen ceza
Soma maden faciası davasında karar: 18 sanığa 5 ay ile 6 ay 7 gün arasında değişen ceza
17:56
Belçika’daki genel grev hayatı durdurdu
Belçika'daki genel grev hayatı durdurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2025 14:10:20. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul depremi öncesi garip olay - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.