Gaziosmanpaşa'da Hırsızlık: Çocuğa Çanta Çaldırdılar - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da Hırsızlık: Çocuğa Çanta Çaldırdılar

Gaziosmanpaşa\'da Hırsızlık: Çocuğa Çanta Çaldırdılar

Gaziosmanpaşa'da bir kadın alışverişte çantasını unuttu, 3 kadın çocuğu kullanarak çantayı çaldı.

24.10.2024 11:35
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Gaziosmanpaşa'da alışveriş yapmak için bir mağazaya gelen kadın, içerisinde yaklaşık 300 bin lira değerinde altın olan çantasını dalgınlıkla yere bıraktı. Bu sırada arkadan gelen 3 kadın, yanlarındaki 3 yaşındaki çocuğa altın dolu çantayı çaldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Çantası çalınan kadının eşi Nevzat Barçin, "Buradaki durum çantanın gitmesinden ziyade hani 3 yaşındaki bir çocuğa bu şekilde hırsızlık yaptırmaları, onu böyle bir olaya alet etmeleridir. Burada bir mağduriyet yaşadık, çantamın içinde eşimin ziynet eşyaları mevcuttu. Biz bu kişilerin bulunmasını, çocuğunda devlet tarafından korunmasını istiyoruz" dedi.

Olay geçtiğimiz pazartesi Gaziosmanpaşa'da meydana geldi. İddiaya göre Özlem Barçin, çocuğuna kıyafet almak için bir mağazanın önündeki stantlara bakmak için durdu. Barçin, elindeki poşetleri ve içerisinde yaklaşık 300 bin lira değerinde altın olan çantayı yere bıraktı. Bu esnada 3 kadın yanlarındaki 3 yaşındaki çocuk mağazaya geldi. Özlem Barçin'in kıyafetleri incelediği esnada kadınlar, küçük çocuğa altın dolu çantayı çaldırarak oradan uzaklaştı. Daha sonra çantasının olmadığını fark eden Özlem Barçin, durumu polis ekiplerine ihbar etti.

"Yaşı küçük çocuğa, çantayı aldırıyorlar, çocuğa hırsızlık yaptırıyorlar"

Yaşı küçük çocuğa hırsızlık yaptırıldığını söyleyen Özlem Barçin'in eşi Nevzat Barçin, "Pazartesi günü Gaziosmanpaşa meydanda eşim alışveriş yapmaya gitti. Elinde de poşetler var. Dalgınlıkla çantasını poşetler ile yere bırakıyor. O esnada içeriye bir kadın, bir çocuk ve arkasından iki kadın olmak üzere toplamda 4 kişi içeri giriyor. Fakat yaşı küçük çocuğa, çantayı aldırıyorlar, çocuğa hırsızlık yaptırıyorlar" dedi.

"İçerisinde 3 tane bilezik, bir tam altın, yarım altın, cep telefonu ve nakit para vardı"

Çantanın içinde olan altınlar ve eşyalar hakkında bilgi veren Nevzat Barçin, "Buradaki durum çantanın gitmesinden ziyade hani 3 yaşındaki bir çocuğa bu şekilde hırsızlık yaptırmaları, onu böyle bir olaya alet etmeleridir. Burada bir mağduriyet yaşadık, çantamın içinde eşimin ziynet eşyaları mevcuttu. Biz bu kişilerin bulunmasını, çocuğunda devlet tarafından korunmasını istiyoruz. İçerisinde 3 tane bilezik, bir tam altın, yarım altın, cep telefonu ve nakit para vardı. İçerisinde 250- 300 bin lira değerindeydi" şeklinde konuştu.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde Özlem Barçin'in mağaza önünde durduğu görülüyor. Mağazadaki personellerin Özlem Barçin'e yardım ederek ne alacağı konusunda yardım ettiği esnada küçük yaşta çocuğun içerisinde altın ve eşyaların olduğu çantayı alıp gittiği görülüyor. Polis ekiplerinin şüphelileri yakalamak için çalışmalarının devam edildiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziosmanpaşa'da Hırsızlık: Çocuğa Çanta Çaldırdılar - Son Dakika

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