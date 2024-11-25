Gaziosmanpaşa'da Markete Kilitlenen Hırsızlar, Yangın Tüpüyle Camı Kırarak Kaçmaya Çalıştı - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da Markete Kilitlenen Hırsızlar, Yangın Tüpüyle Camı Kırarak Kaçmaya Çalıştı

Gaziosmanpaşa\'da Markete Kilitlenen Hırsızlar, Yangın Tüpüyle Camı Kırarak Kaçmaya Çalıştı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir zincir markete giren ve hırsızlık yaparken yakalanan 3 şüpheli, çalışanlar tarafından fark edilerek marketin içine kilitlendi. Kilitli kapıdan çıkamayan şüpheliler, yangın tüpü kullanarak camı kırıp kaçmaya çalıştı.

25.11.2024 23:03
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İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde hırsızlık yaparken yakalanan 3 şüpheli çalışanlar tarafından markete kilitlendi. Şüpheliler, yangın tüpüyle camı kırarak marketten kaçmaya çalıştı.

Hırsızlık yapmak için girdiler, ortalığı birbirine kattılar

İlçeye bağlı Yeni Mahalle'de saat 19.00 sularında meydana gelen olayda, Cebeci Caddesi'nde bulunan bir zincir markette hırsızlık yapmak isteyen 3 kişiyi fark eden çalışanlar şüpheliler içerideyken marketin kapısını kilitleyerek polise haber verdi.

Hırsızlık yapmak için girdiler, ortalığı birbirine kattılar

MÜŞTERİLERE RAFLARDAKİ ÜRÜNLERİ FIRLATTILAR

Markette yaşananlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde market içinde bulunan şüphelilerin raflardaki ürünleri hem dağıttığı hem de içeride bulunan müşterilere fırlattığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise şüphelilerden birinin kaçmak için yangın tüpüyle marketin camını kırdığı görülüyor.

Hırsızlık yapmak için girdiler, ortalığı birbirine kattılar

YANGIN TÜPÜ İLE CAMI KIRARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI

Çalışanlar tarafından markete kilitlenen şüphelilerden biri yangın tüpüyle camı kırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürülürken polis iş yerinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Hırsızlık yapmak için girdiler, ortalığı birbirine kattılar

ÇALIŞLANLARA SALDIRMIŞLAR

Aynı caddede bulunan fırının çalışanı ise, "İçeride hırsızlık yapıyorlarmış. Bununla ilgilide çalışanlar yakalamışlar bunları sonra da tartışma çıkmış. Çalışanlara saldırmışlar onlar da kapıyı kilitlemişler. Yangın tüpü ile camı kırmışlar camı. Polisler de yakalamışlar" ifadeleriyle olayı anlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziosmanpaşa'da Markete Kilitlenen Hırsızlar, Yangın Tüpüyle Camı Kırarak Kaçmaya Çalıştı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mehmet null:
    ekonomi Tayyip istifa ha ha ha ha 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da Markete Kilitlenen Hırsızlar, Yangın Tüpüyle Camı Kırarak Kaçmaya Çalıştı - Son Dakika
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