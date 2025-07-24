Gazze\'de Açlık Krizi: Ölüm Sayısı 113\'e Ulaştı

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde 2 kişinin daha açlık nedeniyle hayatını kaybetmesiyle bölgede açlıktan ölenlerin sayısının 113'e yükseldiğini bildirdi.

Gazze Şeridi, 7 Ekim 2023'te başlayan İsrail saldırılarının ardından tarihinin en derin insani krizlerinden birini yaşıyor. Aylar süren yoğun bombardıman, altyapının çökmesi, sağlık sisteminin işlemez hale gelmesi ve neredeyse tamamen durdurulan yardım girişi nedeniyle Gazze halkı açlık, hastalık ve barınma sorunlarıyla boğuşuyor. Son gelişmeler özellikle çocuklar arasında durumu daha da vahim bir hale getirirken, açlık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı günden güne artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki hastaneler, son 24 saat içinde açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 2 yeni ölüm kaydetti. Böylece açlık ve yetersiz beslenmeden kaynaklanan toplam can kaybı 113'e yükseldi" denildi.

"Bölge, haftada en az 500 bin çuval una acil olarak ihtiyaç duyuyor"

Gazze Hükümet Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, bölgenin "kapsamlı bir insani çöküşü önlemek için haftada en az 500 bin çuval una acil olarak ihtiyaç duyduğu" belirtildi. Açıklamada, Gazze'ye yüzlerce yardım tırının girdiğine dair "yanıltıcı anlatıların" yayılmasına karşı uyarıda bulunularak, "Bu iddiaları kesin bir dille reddediyoruz; zira bunlar tamamen asılsızdır. İsrail işgalinin süregelen suçunun kasten çarpıtılmasını temsil etmektedir. İstisnasız olarak dünyadaki tüm ülkelere 'kuşatmanın derhal kırılması, geçişlerin kalıcı olarak açılması ve yardım girişlerine izin verilmesi' için çağrıda bulunuyoruz" ifadeleri yer aldı.

"5 yaş altı 56 bin çocuktan 5 bininde şiddetli yetersiz beslenme tespit edildi"

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yayımlanan veriler, temmuz ayında Gazze'de çocuklarda yetersiz beslenme vakalarının kötüleştiğini gösterdi. Bugün yayımlanan rapora göre temmuz ayının ilk 2 haftasında Gazze şehri, Deir el-Balah ve Han Yunus'ta taramadan geçirilen 5 yaş altı 56 bin çocuktan 5 bininde şiddetli yetersiz beslenme tespit edildi. Raporda ayrıca BM'ye bağlı kuruluşların bu yılın başından bu yana şiddetli yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybeden 20 çocuk vakasını belgelediği, bunlardan 13'ünün yalnızca temmuz ayında gerçekleştiği belirtildi. - GAZZE