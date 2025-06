Gazze'de açlıktan ölen 3 aylık bebeğin babası: "Çocukların sütten mahrum bırakılması savaş suçudur"

İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişlerini engellemesi nedeniyle 3 aylık bebeği açlıktan ölen Filistinli baba Mohsen El-Masri, "Geçişlerin kapatılması ve çocuklara süt verilmemesi bir savaş suçudur. Bu çocukların ne suçu var ki açlıktan ölüyorlar? Bu çocuklar savaş hakkında hiçbir şey bilmiyor" dedi.

İsrail güçlerinin 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde çocuklar bir yandan bombaların altında yaşamlarını sürdürürken, bir yandan da uygulanan abluka nedeniyle açlıkla mücadele ediyor. İsrail yönetiminin siviller için gönderilen insani yardımların bölgeye girişlerini engellemesi, savunmasız olan bebekleri ve küçük çocukları ölüm tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor. Gazze Hükümeti Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in geçiş noktalarını kapatması, ablukayı sıkılaştırılması ve bebek maması ile savunmasız gruplar için besin takviyelerinin girişini engellemesi nedeniyle şiddetli yetersiz beslenmeden ölen çocuk sayısı 66'ya yükseldi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki çocuklara karşı devam eden "suçun ve bu suça karşı devam eden uluslararası sessizliğin" kınandığı belirtilirken, bu felaketin tüm sorumluluğunun İsrail işgaline ait olduğu vurgulandı. Uluslararası toplumu, Birleşmiş Milletler'i (BM) ve İslam ülkelerine çağrı yapılan açıklamada, İsrail'e baskı yaparak geçiş noktalarının derhal açılması ve gıda ile tıbbi malzemelerin bölgeye girişine izin verilmesi istendi.

"Süt bulmak için her yeri aradık, bir kaşık bile bulamadık"

Yetersiz beslenme ve süt eksikliği nedeniyle cuma günü hayatını kaybeden 3 aylık bebek Couri El-Masri'nin babası Mohsen El-Masri, kızının sağlıklı doğduğunu ve herhangi bir sağlık sorunu olmadığını belirtti. El-Masri, kızının ihtiyaç duyduğu özel sütün Gazze Şeridi'nde bulunamaması nedeniyle öldüğünü söyledi. Baba El-Masri, "Elimizden gelen her şeyi yaptık. Süt bulmak için her yeri aradık. Gazze Şeridi'ndeki her hastaneye gittik. El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne, Nasser Hastanesi'ne ve tüm tıbbi merkezlere gittim ama bu sütten bir kaşık bile bulamadık. Sonuç: Kızım öldü. Bu trajedide tek diyebileceğim şey 'Allah bana yeter, O ne güzel vekildir.' Allah'tan onu şehit kabul etmesini diliyoruz" dedi.

"İsrail savaşı ne küçüğü ne büyüğü ayırt ediyor"

Uluslararası toplumu, uluslararası kuruluşları ve çocuk koruma örgütlerini bu soruna çözüm bulmaya ve çocuklar için süt sağlamaya çağıran Mohsen El-Masri, "İsrail savaşı ne küçüğü ne büyüğü ayırt ediyor. Elimden geleni yaptım ama neden bu çocuklar öldürülüyor, anlamıyorum. Kızım için süt aradım, bulamadım. Kızım hiçbir sebep olmadan öldü. Kızımın bu acısını ve ölümünü kim yaşattıysa, Allah onlardan intikam alsın" diye konuştu.

Kızının ölmeden birkaç gün önce çekilmiş bir fotoğrafını gösteren El-Masri, "İşte bu, kızımın ölmeden önceki fotoğrafı. Bakın, sağlıklıydı, hiçbir hastalığı yoktu. Geçişlerin kapatılması ve çocuklara süt verilmemesi bir savaş suçudur. Bu çocukların ne suçu var ki açlıktan ölüyorlar? Bu çocuklar savaş hakkında hiçbir şey bilmiyor. Dünyanın her yerinde hayvanlar için mama sağlanıyor. Peki bizim küçücük çocuklarımıza neden yiyecek verilmiyor da açlıktan ölüyorlar" ifadelerini kullandı. - GAZZE