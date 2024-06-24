Gazze'de can kaybı 37 bin 626'ya yükseldi

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İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 626'ya yükseldi.

İsrail Gazze Şeridi'ndeki sivillere yönelik düzenlediği yoğun saldırılarını 262 gündür sürdürüyor. Bölgede yerleşim yerleri, ibadethaneler, uluslararası yardım kuruluşlarının ofisleri olmak üzere birçok noktayı vuran İsrail ordusu, tüm dünyanın gözü önünde Filistinlileri katlediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle 28 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 66 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 37 bin 626'ya, yaralıların sayısının da 86 bin 98'e yükseldiği kaydedildi.

Gazze Acil Servis Direktörü Jaafarawi öldürüldü

İsrail'in Gazze şehrindeki Daraj Kliniği'ne düzenlediği saldırıda Ambulans ve Acil Servis Direktörü Hani al Jaafarawi hayatını kaybetti. El Aksa Şehitleri Hastanesi Acil Servis Direktörü Eyad Zaqout yaptığı açıklamada, "İsrail güçlerinin bir kez daha Gazze'deki sağlık ve tıp sistemini tamamen yok etmeye çalıştığı açıktır. Sayın Jaafarawi Gazze'nin sağlık sisteminin temel direklerinden biriydi. Hasta ve yaralılara hizmet etmek için çok çalışıyordu. Gazze'de çok zor şartlarda yaşayanlara hizmet etmek için gece gündüz çalışıyordu" dedi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Jaafarawi'nin ölümüyle birlikte 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında ölen sağlık çalışanlarının sayısının 500'e ulaştığını bildirdi. Bakanlık açıklamasında, 300 sağlık çalışanının ise İsrail askerleri tarafından tutuklandığı ifade edildi. - GAZZE