İsrail\'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 49 bine yaklaştı

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Gazze Şeridi'nde can kaybı, 48 saat içinde düzenlenen İsrail saldırılarında 2 sivilin hayatını kaybetmesiyle İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 48 bin 329'a yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde Hamas ile yapılan ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarında yıkılan binaların altında kalan sivillere yönelik arama çalışmaları ise tüm hızıyla sürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 48 saat içindeki saldırılarında 2 sivilin hayatını kaybettiği kaydedilirken, daha önce yaralanan 1 kişinin yaşamını yitirdiği, yıkılan binaların enkazından ise 7 sivilin daha cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

TOPLAM CAN KAYBI 48 BİN 329

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, toplam can kaybının 48 bin 329'a, yaralı sayısının da 111 bin 753'e yükseldiği aktarıldı.