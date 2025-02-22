İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 49 bine yaklaştı - Son Dakika
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İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 49 bine yaklaştı

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Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği son saldırılarda can kaybının 48.329'a çıktığını açıkladı. Son 48 saat içinde 2 sivilin daha hayatını kaybettiği belirtilirken, yaralı sayısı da 111.753 olarak kaydedildi.

22.02.2025 20:37
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Gazze Şeridi'nde can kaybı, 48 saat içinde düzenlenen İsrail saldırılarında 2 sivilin hayatını kaybetmesiyle İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 48 bin 329'a yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde Hamas ile yapılan ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarında yıkılan binaların altında kalan sivillere yönelik arama çalışmaları ise tüm hızıyla sürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 48 saat içindeki saldırılarında 2 sivilin hayatını kaybettiği kaydedilirken, daha önce yaralanan 1 kişinin yaşamını yitirdiği, yıkılan binaların enkazından ise 7 sivilin daha cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

TOPLAM CAN KAYBI 48 BİN 329

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, toplam can kaybının 48 bin 329'a, yaralı sayısının da 111 bin 753'e yükseldiği aktarıldı.

İsrail\'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 49 bine yaklaştı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 49 bine yaklaştı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Casper:
    Cehennem Sizleri Bekliyor netenYahu 10 2 Yanıtla
  • özgür ertul:
    Allah ( cc ) , şehit olan din gardaşlarımızın derecesini Ali eylesin ; şefaatlerine nail eylesin ; bizlere de şehitliği nasip etsin , ABİLER !.. 6 3 Yanıtla
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