Gazze'de Can Kaybı 57 Bini Aştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Gazze'de Can Kaybı 57 Bini Aştı

08.07.2025 15:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Gazze saldırılarında 52 can kaybıyla toplam ölü sayısı 57,575'e yükseldi. Doha'da ateşkes müzakereleri sürüyor.

Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırıları sonucu son 24 saatte 52 can kaybının kayıtlara geçmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 57 bin 575'e yükseldi. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Hamas ve İsrail heyetlerinin Doha'da olduğunu, ateşkes anlaşmasına yönelik "çerçeve" üzerinde görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yoğun saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 52 can kaybının kayıtlara geçtiği, 262 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Sözde yardım dağıtımları sırasında 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 74 kişinin yaralandığı aktarıldı. Sözde yardım dağıtımı sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 766'ya, yaralananların sayısı ise 5 bin 44'e ulaştı. İsrail'in ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana can kaybı 7 bin 13'e, yaralı sayısı ise 24 bin 838'e yükseldi. Son verilerle birlikte İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 57 bin 575'e, yaralı sayısı ise 136 bin 879'a çıktı.

Hamas ve İsrail heyetleri Doha'da

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Doha'da düzenlediği basın toplantısında, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik müzakerelerde "zamana ihtiyaç duyulduğunu" ifade etti. El-Ensari ateşkes anlaşmasına ilişkin, "Şu anda bir zaman çizelgesi verebileceğimi sanmıyorum. Ama bunun için zamana ihtiyacımız olduğunu söyleyebilirim. Şu anda olan şey, her iki heyetin de Doha'da olması. Görüşmeler için bir çerçeve üzerinde ayrı ayrı görüşüyoruz. Bu çerçeve üzerinde her iki tarafla da görüşüyoruz" dedi. El-Ensari, "Konuşulan şey, genel bir çerçeve belgesi, detaylı görüşmeler henüz başlamadı. Müzakere çerçevesi için taraflar arasındaki boşluğu kapatmayı ve uygun bir ortam bulmayı amaçlıyoruz" şeklinde konuştu. El-Ensari, "Arabulucuların çabaları saldırıları sona erdirecek bir aşamaya ulaşmaya odaklanmış durumda. Bu aşamaya ulaşmak için şu anda nihai aşama başlamadan önce bir müzakere çerçevesi görüşülüyor. Bir çerçeve ve ön prensipler ortaya koyuyoruz, bunlar üzerinde mutabakata vardıktan sonra ateşkes teklifinin görüşülmesi aşamasına geçmeyi umuyoruz. Biz müzakerelerde takvim belirlemiyoruz, olumlu sonuç alınana kadar müzakereler devam ediyor" dedi. - GAZZE

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, İsrail, Katar, gazze, Dünya, Doha, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gazze'de Can Kaybı 57 Bini Aştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayvan parkından kaçan aslanın kafesten çıktığı anlar güvenlik kamerasında Hayvan parkından kaçan aslanın kafesten çıktığı anlar güvenlik kamerasında
Ödemiş’teki yangın bölgesinde küçük Zeynep’ten itfaiye ekibini duygulandıran not Ödemiş'teki yangın bölgesinde küçük Zeynep'ten itfaiye ekibini duygulandıran not
Bahçesini sulamak için içme suyu hattını deldi Bahçesini sulamak için içme suyu hattını deldi
Mezarlığa gelen aile, babalarının kabrini yerinde bulamadı Mezarlığa gelen aile, babalarının kabrini yerinde bulamadı
Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme Yan Sommer ve Hakan Çalhanoğlu aynı otelde tatide Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme! Yan Sommer ve Hakan Çalhanoğlu aynı otelde tatide
Hakkari’de şehitlerimiz için ikinci tören: 6 kahraman memleketlerine uğurlandı Hakkari'de şehitlerimiz için ikinci tören: 6 kahraman memleketlerine uğurlandı
İstanbul’da metrobüste yangın çıktı İstanbul'da metrobüste yangın çıktı
Yürekleri burkan gerçek ortaya çıktı Yetim öğrencilere burs veren şehit askerimiz yetim büyümüş Yürekleri burkan gerçek ortaya çıktı! Yetim öğrencilere burs veren şehit askerimiz yetim büyümüş
Balıkesir’de orman yangını çıktı Balıkesir'de orman yangını çıktı
Görüşmeler başladı Messi’nin yeni takımı belli oluyor Görüşmeler başladı! Messi'nin yeni takımı belli oluyor
DEM Parti heyeti, Bakan Tunç ile görüşecek DEM Parti heyeti, Bakan Tunç ile görüşecek

15:05
Özgür Özel, Cumhuriyet’e ’kanlı darbe’ diyen Çamlı’ya ateş püskürdü
Özgür Özel, Cumhuriyet'e 'kanlı darbe' diyen Çamlı'ya ateş püskürdü
13:41
Türkiye kahramanlarını uğurluyor Şehidin kızından herkesi ağlatan hareket
Türkiye kahramanlarını uğurluyor! Şehidin kızından herkesi ağlatan hareket
11:38
Kartalkaya davasında sanık Cemal Özer: Yangını gördüm ama kimseyi uyandırmadım
Kartalkaya davasında sanık Cemal Özer: Yangını gördüm ama kimseyi uyandırmadım
11:00
Kardeşini öldürüp başını kesmeye çalışan cani: Bunu başardığım için mutluyum
Kardeşini öldürüp başını kesmeye çalışan cani: Bunu başardığım için mutluyum
10:45
Bahçeli’den Özgür Özel’e hem tepki hem destek
Bahçeli'den Özgür Özel'e hem tepki hem destek
20:27
Tutuklanan Muhittin Böcek görevden uzaklaştırıldı
Tutuklanan Muhittin Böcek görevden uzaklaştırıldı
20:12
Mourinho Manchesterlı yıldızla görüştü: Seni Fenerbahçe’ye istiyorum
Mourinho Manchesterlı yıldızla görüştü: Seni Fenerbahçe'ye istiyorum
20:05
Eski Genel Başkan Yardımcısı Murat Özçelik, CHP’den istifa etti
Eski Genel Başkan Yardımcısı Murat Özçelik, CHP'den istifa etti
20:01
Fenerbahçe’de ayrılık resmen açıklandı
Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı
19:57
Çıkmasını isteyen ev sahibine bıçakla dehşeti yaşattı
Çıkmasını isteyen ev sahibine bıçakla dehşeti yaşattı
19:46
Kartalkaya faciasında kan donduran itiraf: Yangın paneline bakım yapmadık
Kartalkaya faciasında kan donduran itiraf: Yangın paneline bakım yapmadık
19:46
Trump’tan Güney Kore ve Japonya için gümrük vergisi kararı
Trump'tan Güney Kore ve Japonya için gümrük vergisi kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2025 15:29:22. #7.11#
SON DAKİKA: Gazze'de Can Kaybı 57 Bini Aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.