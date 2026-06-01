Gazze'de can kaybı 72 bin 941'e ulaştı

01.06.2026 12:57
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında toplam can kaybının 72 bin 941 olduğunu açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 2 cenazenin ulaştığını ve İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının 72 bin 941'e yükseldiğini açıkladı.

Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesiyle bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları yapılırken, bir yandan da İsrail askerleri anlaşmayı ihlal ederek sivilleri hedef alıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 2 cenaze ile 40 yaralının ulaştığı aktarıldı.

Bakanlık açıklamasında, İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim tarihinde varılan Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasından bu yana toplam can kaybının 932, enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısının 781, yaralı sayısının da 2 bin 859'a ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 72 bin 941'e, toplam yaralı sayısının da 172 bin 967'ye ulaştığı bildirildi. - GAZZE

Kaynak: İHA

