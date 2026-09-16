Gazze'de can kaybı 73 bin 795'e yükseldi, ateşkesten bu yana 1.381 ölü - Son Dakika
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Gazze'de can kaybı 73 bin 795'e yükseldi, ateşkesten bu yana 1.381 ölü

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Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 73 bin 795'e ulaştığını açıkladı. Bakanlık, 10 Ekim 2025'teki ateşkes anlaşmasından bu yana ise bin 381 kişinin hayatını kaybettiğini, enkaz altından 831 cansız beden çıkarıldığını bildirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 73 bin 795'e yükseldiğini açıkladı.

Gazze Şeridi'nde İsrail askerlerinin saldırıları sürerken, enkaz çalışmaları da devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saatte 6 sivilin cansız bedeninin getirildiği bildirildi. Bakanlık, İsrail askerlerinin son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 71 sivilin yaralandığını aktardı.

Bakanlık açıklamasında, İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim 2025'te varılan Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasından bu yana toplam can kaybının bin 381'e, enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısının 831'e yükseldiği, yaralı sayısının da 4 bin 757'ye ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 73 bin 795'e, toplam yaralı sayısının da 73 bin 795'e ulaştığı aktarıldı.

Bina çökmesi olayında bilanço ağırlaştı

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında daha önce hasar gören ve yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı 7 katlı binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya, yaralı sayısı ise 25'e yükseldi. Bakanlık, enkaz altında kalan kişilerin olduğunu belirtti.

Açıklamada ayrıca, "İsrail saldırılarında hasar gören binaların çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 50'ye yükseldi" denildi.

Kaynak: İHA

Sağlık Bakanlığı, İnsan Hakları, Gazze Şeridi, 3. Sayfa, Filistin, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gazze'de can kaybı 73 bin 795'e yükseldi, ateşkesten bu yana 1.381 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazze'de can kaybı 73 bin 795'e yükseldi, ateşkesten bu yana 1.381 ölü - Son Dakika
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