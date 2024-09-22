Gazze'de Sivil Kaybı 41 Bin 431'e Yükseldi - Son Dakika
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Gazze'de Sivil Kaybı 41 Bin 431'e Yükseldi

Gazze\'de Sivil Kaybı 41 Bin 431\'e Yükseldi

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı artıyor.

22.09.2024 13:55
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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden sivillerin sayısı 41 bin 431'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana soykırım faaliyetlerine devam ediyor. Bölgede sivilleri hedef alan ve 351 gündür savaş suçu işleyen İsrail'in kanlı saldırıları nedeniyle bilanço artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği 3 saldırıda 40 sivilin hayatını kaybettiği, 58 sivilin ise yaralandığı aktarıldı.

Bölgedeki 7 Ekim'den bu yana ortaya çıkan bilançonun da aktarıldığı açıklamada, can kaybının 41 bin 431'e, yaralı sayısının da 95 bin 818'e yükseldiği bildirildi. - GAZZE

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, 3-sayfa, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gazze'de Sivil Kaybı 41 Bin 431'e Yükseldi - Son Dakika

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